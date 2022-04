Parte sotto i migliori auspici il 2022 per l'aeroporto di Alghero

Ma, nel complesso, ottime/buone performance per tutti gli aeroporti della Sardegna.



Entrando nel particolare: come già detto Alghero segna il maggior incremento pecentuale (mesi gennaio/febbraio 2022) sia per passeggeri, 97.7227 (+251%) che per movimenti commerciali di aerei 1070 (cui sono da aggiungere +80 di aviazione generale/privati) per un complessivo +146,3% rispetto al medesimo periodo 2021.

Infine Olbia con 71.599 passeggeri (+111%) e 815 movimenti aerei di aviazione commerciale (cui si sommano 521 movimenti di aviazione generale/privati) segnando così un complessivo +54% rispetto al medesimo periodo 2021.





ha pubblicato le statistiche del traffico aereo per i. I dati parlano di una partenza sprint per l'aeroporto di Alghero. Nasce quindi sotto i migliori auspici l'anno 2022 per il Riviera del Corallo che segna un +146% nei movimenti degli aeromobilie e un +251% per i passeggeri nel periodo dato rispetto al 2021.In termini assoluti prevale in Sardegna l'aeroporto diche nel periodo in esame conta) edi aviazione commerciale (cui si aggiungono i 416 di aviazione generale/privati) per un complessivo