Sassari Estate 2022, il Comune pubblica l'invito a presentare proposte

Le proposte dovranno essere trasmesse via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso fino al 4 maggio.









Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso con cui l’Amministrazione comunale invita a proporre progetti per la realizzazione del programma di eventi estivi, dal. Possono aderire tutti gli operatori culturali dell’area delle arti performative e delle varie discipline, allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo dell’attività culturale cittadina e di incentivare l’offerta di eventi e spettacoli quale valore aggiunto in termini di visibilità, vivibilità e benessere sociale.«Tutte le iniziative realizzate rappresenteranno un piccolo seme che fiorirà nel meraviglioso mondo della cultura per donare gioia e serenità ai cittadini - dichiara l'assessora alla Cultura Laura Useri - . Un ritorno con prudenza alla socialità».L’Amministrazione comunale metterà a disposizione gli spazi di piazza Monica Moretti, il cortile dell’Istituto Comprensivo "S. Farina - San Giuseppe" (ex Scuola media n.2), i Giardini Pubblici (via Tavolara) - parte bassa, il cortile di Palazzo Ducale.