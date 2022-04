Webinar della Camera di Commercio di Sassari su "Sponsorizzazioni e Adv"

Il modulo di partecipazione è disponibile sul link: https://forms.gle/5sDGJNmM24CbEtEi7





Sassari. Venerdì 22 aprile dalle 11.30 alle 13.00 è in programma il webinar dal titolo "Sponsorizzazioni e Adv: a cosa servono e gli strumenti di ricerca per aiutare l'impresa ad espandersi in maniera localizzata" a cura di Francesco Berni, Digital Strategist & Trainer.Per chi fosse interessato, sarà possibile seguire la diretta del webinar nella sede camerale di Sassari, comunicando la partecipazione al seguente indirizzo mail: pid@ss.camcom.it.