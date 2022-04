Scontro frontale a Sassari: due donne trasportate in ospedale

La Polizia locale si sta occupando degli accertamneti del caso.





. Incidente automobilistico nella mattinata di oggi, in via Giovanni Paolo II a Sassari, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Immediato l'intervento della Polizia Locale, Vigili del Fuoco e soccorritori del 118. I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre una delle due conducenti dalle laminiere della propria atovettura: la donna è stata prontamente trasportata in ospedale, così come anche la conducente del secondo veicolo coinvolto.