Abbanoa. Sorso, mercoledì 27 aprile nuove apparecchiature per il partitore di Platamona

Al termine dell’intervento nell’impianto le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.













Per mercoledì 27 aprile 2022 a Sorso i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico nella zona occidentale di Platamona. Nel dettaglio saranno installate nuove apparecchiature nella camera di manovra del partitore che consentiranno una gestione ottimale del servizio nella zona interessata. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.I lavori saranno eseguiti dalle 8 alle 17: durante questa fascia oraria si verificheranno interruzioni del servizio e cali di pressione alle utenze di Platamona nella zona compresa tra la Rotonda e il terzo Pettine, nell’agro circostante e lungo la strada provinciale 25. L’erogazione sarà ripristinata prima dell’orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo.