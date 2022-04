Concessioni balneari, Tocco: "Occorre favorire le aziende che operano sui litorali sardi"

Sulla questione relativa alle concessioni balneari, riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del presidente del consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco:







<<Ѐ necessario attribuire un ruolo centrale ai cittadini nella regolamentazione di un servizio fondamentale nel settore turistico, con un intervento normativo in grado di tutelare gli investimenti delle aziende che hanno scommesso sul potenziale delle nostre spiagge>>. Ѐ quanto sottolinea il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco sulla sentenza della Cassazione in merito alle concessioni balneari. Una decisione che proroga sino al 2023 le nuove autorizzazioni. Niente via libera, dunque, per i vecchi impianti. Un verdetto che potrebbe avere riflessi negativi anche sui litorali del Sud Sardegna. <<Non vorremmo si rischiasse di mettere in ginocchio un intero comparto, costituito da migliaia di persone e di famiglie – conclude Tocco, che coinvolgerà nella sfida l'intera assemblea civica – Ѐ opportuno che il Governo, mediante un confronto con la Regione e gli enti locali, metta in atto una riforma organica e rispettosa delle specificità dei territori. Siamo disponibili a discutere delle problematiche inerenti le coste dell'area vasta di Cagliari. La nostra Isola deve favorire le aziende che operano nella filiera dell'industria delle vacanze, scongiurando che possano sparire gli stabilimenti che operano sui litorali>>.