SARDEGNA 24 APRILE 2022

Coronavirus. In Sardegna registrati 1284 nuovi contagi

L'ultimo report fornito dall'Unità di Crisi della Regione, riporta una situazione che vede la Sardegna registrare oggi 1284 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1141 diagnosticati da antigenico). *Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8252 tamponi.*



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (-1).

I pazienti ricoverati in area medica sono 309 (+1).

30523 sono i casi di isolamento domiciliare (+611).

Si registrano 3 decessi: una donna di 81 anni e un’altra donna di 24 (affetta da una grave patologia pregressa e risultante in grave immunocompromissione), entrambe residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia di Sassari.