Calcio, la Torres pareggia al Vanni Sanna con Afragolese

Sassari. Un punto a testa. Torres e Afragolese si spartiscono la posta in palio al termine di una gara combattuta: è Longo a pareggiare i conti dopo l’iniziale vantaggio torresino.



Le formazioni:

Afragolese: Campisi, Cordato, Van Ransbeeck, Di Girolamo, Longo (42’ st Bittaye), Caso Naturale, Celiento (37’ Forte), Sibilio (27’ st De Marzo), Percuoco (13’ st Galletta)), Nocerino, Tarascio (47’ st Esposito). A disposizione: Lamberti, Di Franco, Elefante, De Rosa. Allenatore: Francesco Fabiano





In campo, mister Alfonso Greco deve rinunciare a Gigi Scotto e Alessandro Masala, out per infortunio, Giancarlo Lisai stringe i denti e ce la fa. Spazio dal primo minuto per Davide Sabatini e Jacopo Turchet. Difesa a tre, con esterni mobili a spingere e difendere. L’Afragolese prova a spingere sin dalle prime battute costringendo la retroguardia sassarese a ripiegare in corner, tre in rapidissima successione. Dopo la sfuriata campana, la Torres prova a riorganizzarsi: azione insistita sulla destra, difesa ospite a liberare.





Si intuisce che sarà battaglia calcistica. La Torres ci prova, l’Afragolese non molla. La retroguardia bianca non lesina cure ruvide agli avanti torresini. Al 20’ Longo tenta il colpo dalla lunga distanza: pallone alto sopra la traversa della porta di Alessio Salvato, nulla di fatto. Un minuto dopo ancora Longo che stavolta però centra la porta ma trova il numero uno rossoblù a dire no al possibile vantaggio avversario.





Al 12’ st la doccia gelata: Longo alla fine centra il bersaglio, la Torres protesta per una mancata segnalazione del guardalinee, l’arbitro però convalida e l’Afragolese esulta per il pareggio: 1-1. La Torres preme sull’acceleratore. Jack Demartis entra per Paolo Dametto a dare ancora più peso all’attacco sassarese. Dentro anche Edgar Ciani per Giancarlo Lisai, in campo nonostante la distorsione rimediata mercoledì in coppa.

: Salvato, Gurini, Ferrante, Antonelli, Dametto (27' st Demartis), Bianchi, Lisai (36' st Cani), Turchet, Diakite, Ruocco, Sabatini (11' st Mukaj). A disposizione: Garau, Pinna R., Tesio, Pinna S., Rossi, Kujabi. Allenatore: Alfonso Greco

Arbitro: Sacchi di Macerata
Assistenti: Singh e Preci di Macerata
Reti: 28' pt Diakite (TRS); 12' st Longo (AFR)

Giallo a Francesco Ruocco a due minuti dall'inizio del secondo tempo. Giallo anche a Alessandro Gurini. Pochi spunti, Torres in gestione e Afragolese che nonostante lo svantaggio mantiene un atteggiamento attendista. Al 9' st ancora una volta Longo di testa, e ancora una volta uno strepitoso Alessio Salvato a salvare un gol che sembrava praticamente fatto. Dentro Luis Mukaj per Davide Sabatini.

Jack Demartis vicino all'impatto vincente con il cross da sinistra, poi l'Afragolese sfiora l'autorete ma Campisi para sicuro. Giacomo Demartis la mette dentro, Nicolò Antonelli sprizza ma non torva la porta. I giocatori avversari ragionano sul cronometro. Bittaye dà fiato a Longo, giallo per Caso Naturale poi anche al vice rossoblù Alessandro Frau seduto in panchina. Sei minuti di recupero concessi. Il risultato non si sblocca: finisce 1-1.