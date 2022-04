Calcio: il Latte Dolce Calcio pareggia in trasferta con l'Ostiamare

Sassari. Calcio, il Latte Dolce Calcio pareggia in trasferta contro l'Ostiamare.



Il risultato finale è di 1-1.



Al goal di Berardi per i padroni di casa, ha risposto Saba.







Di seguito, la cronaca del match:



Al termine di un match intenso e giocato a viso aperto dal Sassari Calcio Latte Dolce, i biancocelesti pareggiano per 1-1 la partita contro l’Ostiamare allo stadio “Anco Marzio”. Dopo un’iniziale fase di studio, ci provano i padroni di casa, ma il tiro di Sabelli al 10’, non inquadra lo specchio della porta. La reazione dei sassaresi non tarda ad arrivare e Saba impegna Trovato con una bella conclusione dalla distanza. Le due squadre si rispondono colpo su colpo e Marcheggiani da una parte e Palmas dall’altra provano a rendersi pericolosi, ma i portieri controllano senza troppi patemi. Alla mezz’ora vantaggio dell’Ostiamare: Carboni allontana di testa, ma il vento devia la traiettoria della palla e Pireddu atterra l’attaccante biancoviola. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore, che Bertoldi realizza spiazzando l'estremo difensore biancoceleste. Il primo tempo termina con un Sassari Calcio Latte Dolce in crescita, che però non riesce a rendersi pericoloso nella porta difesa da Trovato.



Nella ripresa parte meglio il Sassari Calcio Latte Dolce che ci prova con Piga e Cabeccia, con quest’ultimo che vede il suo tiro stamparsi sulla traversa. Saba prova l’acrobazia, ma la difesa biancoviola salva sulla linea. Il pressing degli ospiti dà, però, i suoi frutti: al 72’ il tiro di Saba supera l’incolpevole Trovato e firma così l’1-1. L’Ostiamare accusa il colpo ed è costretto a difendersi nella propria area di rigore e nel recupero il Sassari Calcio Latte Dolce ha l’opportunità di portare a casa i tre punti: Cannas serve Bartulović, che da pochi passi non inquadra lo specchio della porta. Nel finale altre due conclusioni dei sassaresi, ma prima Cannas e poi Cabeccia (su punizione), non creano particolari problemi ai padroni di casa. Il match termina così sull’1-1 e il Sassari Calcio Latte Dolce aggancia il Lanusei al sedicesimo posto in classifica a quota 23 punti.





Ostiamare: Trovato, Vagnoni, Lazzeri, Tirelli, Sbardella, Orchi, Bertoldi, Sabelli, Marcheggiani (15’ st Cardillo, 20’ st Pellacani), Lorusso, Compagnone. A disposizione: Borrelli, Camara, Rossi, Sossai, Bianciardi, Ippoliti, Franchi. Allenatore: Quntiliano Mastrodonato



Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Gianni, Caebccia, Medico (12’ st Di Marco); Marcangeli, Saba, Piga (12’ st Bartulović), Cannas, Grassi (35’ st Nurra), Palmas.

A disposizione: Carta, Cassini, Bilea, Fusco, Salvaterra, Piredda. Allenatore: Mauro Giorico.



Marcatori:34’ Bertoldi (R) (OM), 72’ Saba (SLD)



Angoli: 4-5



Ammonizioni: Medico (SLD), Orchi (OM), Saba (SLD), Cabeccia (SLD)





Foto di Claudio Spadolini