Abbanoa, Campanedda: proseguono le attività di ricerca della perdita occulta, servizio con autobotti

Sassari. Abbanoa informa che stanno proseguendo a Campanedda le ricerche della perdita occulta che sta condizionando l’erogazione idrica nella frazione:



"Anche oggi le squadre del pronto intervento sono a lavoro per individuare e riparare la dispersione che, non emergendo in superficie, rende particolarmente difficili le attività d’individuazione dell’esatto punto in cui intervenire. Fino al completamento dell’intervento si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Abbanoa ha attivato immediatamente il servizio sostitutivo con le autobotti: i mezzi stazioneranno nella piazza della borgata questo pomeriggio fino alle 17.30 e, se necessario anche domani mattina dalle 9.30 alle 12.30. L’erogazione in rete rientrerà a pieno regime a lavori conclusi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni".