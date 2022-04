Gioco legale, le prospettive per un futuro regolamentato e digitale

Sassari. La crisi sanitaria ha inevitabilmente cambiato un po’ di abitudini. Questa è una frase e un’osservazione che forse può, di getto e in un primissimo momento, apparire quasi ovvia e scontata, visto quanto è successo. Entrando nel dettaglio e nello specifico ci si rende però conto di come molti settori abbiano vissuto dei veri e propri cambiamenti, che possono esser definiti, senza troppi giri di parole, delle autentiche rivoluzioni. Il pensiero non può non andare a quello che è il mondo del gioco d’azzardo. Un mondo che, negli ultimi due anni, ha dovuto fare i conti con restrizioni, limitazioni e chiusure. Ma come vanno ora le cose? Sono molti gli aspetti che sono cambiati e non resta così che analizzarli.



A mutare sono state innanzitutto le abitudini degli appassionati e degli utenti. Questi ultimi hanno dovuto riorganizzare le loro vite, anche solo e soltanto per il semplice fatto di passare più a tempo a casa. Ciò però gli ha consentito di scoprire quello che è il gioco online. Insomma, si può tranquillamente dire che negli ultimi mesi si è vissuta una digitalizzazione del gambling . Un fenomeno che in realtà aveva già preso il via e mosso i primi passi antecedentemente all’arrivo e al diffondersi del virus. Ma, quanto avvenuto, non ha fatto altro che accelerare il processo. Un processo che ha portato far ruotare il tutto attorno ai casinò online, ossia dei portali dove si può giocare in totale sicurezza.

prospettive future. Un futuro dove, con il graduale ritorno alla normalità, online e retail dovrebbero e potrebbero coesistere. A scegliere sarà il giocatore, in base al ventaglio delle sue esigenze e alle sue passioni. In questo contesto però

Un discorso a parte meritano le. Un futuro dove, con il graduale ritorno alla normalità, online e retail dovrebbero e potrebbero coesistere. A scegliere sarà il giocatore, in base al ventaglio delle sue esigenze e alle sue passioni. In questo contesto però assumerà un ruolo fondamentale la regolamentazione , la quale dovrà essere cambiata e migliorata, basandosi in primis sulla comunicazione e sull’informazione. Non andrà comunque sottovalutato il ruolo dello Stato, che resterà centrale, e quello dei concessionari, che si occuperanno dell’applicazione della normativa a livello locale.