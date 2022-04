Monumenti aperti: alla ricerca delle "Botteghe storiche" di Sassari

Sassari. Il Comune di Sassari in collaborazione con l’Associazione il Corso in concomitanza dell’evento “Monumenti Aperti” che si terrà a Sassari il prossimo 21- 22 maggio sta organizzando un itinerario delle “Botteghe Storiche”. Tutte le attività commerciali aperte da più trenta anni ed interessate a partecipare all’evento dovranno impegnarsi a realizzare nella loro vetrina o all’interno del proprio negozio/bar/ristorante un piccolo allestimento con foto, documenti e memorabilia vari che raccontino la storia dell’azienda. I negozianti che intendono partecipare all’iniziativa dovranno consentire al pubblico di visitare il negozio nella giornata del 22 maggio. Le attività aderenti verranno inserite dall’amministrazione in un apposito elenco all’interno della brochure che verrà distribuita per Monumenti Aperti e nella comunicazione sui social media a cura dell’Associazione il Corso.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire via mail a ilcorso.sassari@gmail.com .