Grande successo a Ozieri per la Mostra del bovino da carne

La Mostra regionale del bovino da carne della razza Charolaise e della razza Limousine iscritto al Libro genealogico, organizzata da ANACLI, AARSardegna e Comune di Ozieri ed il contributo della Regione Sardegna, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dal mondo allevatoriale isolano e non solo.Rubacuori di Salvatore Fresi per la Limousine e Secomtesse di Tomaso Pulina per la Charolaise hanno coronato la loro vittoria di campioni assoluti in una cornice di pubblico che mancava ormai dal 2019. I due allevatori hanno anche vinto il Premio allevamento che è riservato agli allevatori che vincono il maggior numero di categorie. Nelle due giornate si sono alternate nel ring più di 100 animali che hanno dato spettacolo di forme e diametri propri di queste due razze e che hanno impegnato non poco il giudice ANACLI Giuseppe La Terra e l’assistente Sandro Multineddu. I premi sono stati consegnati da Malko Gallone, Presidente ANACLI, Luciano Useli Bacchitta, Presidente AARSardegna, Battista Cualbu, Presidente FEDANA ed il Sindaco di Ozieri Marco Murgia.Non possiamo che essere contenti, commenta Luciano Useli Bacchitta Presidente AARSardegna, perché abbiamo visto negli occhi dei nostri allevatori la soddisfazione di una manifestazione organizzata nel minimo dettaglio e che ha richiamato allevatori ma anche tanti curiosi. Come Associazione degli Allevatori stiamo dimostrando di essere un riferimento per il comparto ed il nostro impegno proseguirà su questa strada. Ringraziamo il Comune di Ozieri, l’ATS di Ozieri e di Sassari per la grande intesa nell’organizzare al meglio questo evento.Le mostre zootecniche rappresentano per il Sistema delle Associazioni Allevatori (AARSardegna ed ANACLI), commenta Aldo Manunta direttore AARSardegna, una vetrina di quello che è un lavoro che dura 365 giorni l’anno. Senza il costante lavoro dei controllori zootecnici dell’AARSardegna e degli esperti di razza di ANACLI oggi non avremo risultati del genere. Il merito va pertanto ai nostri allevatori, che lavorano sodo e credono nel lavoro che facciamo, ma anche ai nostri collaboratori che quotidianamente sono presenti nelle loro stalle nel supportarli e consigliarli.RISULTATI E CLASSIFICHERAZZA LIMOUSINESHOT IT090990490179 MURRIGHILE IOLANDA SIMONA OLBIASOCIAL IT090990502614 LEI GIOVANNINA NULVISANSONE IT090990489926 FRESI SALVATORE MONTELEONE ROCC.SPANK IT090990468679 AZ. AGR. FLLI PORQUEDDU PORTO TORRESSOLERO IT090990502602 LEI GIOVANNINA NULVISANSONE IT090990490171 SA MINDA SOC. AGRICOLA S.S. OLBIASUPER IT091990401909 CALIA MICHELE LULASANDRO IT090990484147 COSSU SALVATORE CALANGIANUSRUBACUORI IT090990489920 FRESI SALVATORE MONTELEONE ROCC.REX IT056990218053 AZARA SALVATORE TEMPIO P.ROCOO IT090990498196 SOCIETA' AGRICOLA LU LIGATU CALANGIANUSFR2424789160 PEKIN SOCIETA' AGR. LU LIGATU CALANGIANUS SS IT090990426267 POPPY DEINUR S.S. SOCIETA AGR. BENETUTTI SS1 IT090990489928 SUPERBA FRESI SALVATORE MONTELEONE ROCC.2 IT090990490177 SALLY MURRIGHILE IOLANDA SIMONA OLBIA SS3 IT090990480767 SPRING ALL.BOV.LIM COSSU E CAMPUS OSILO SS1 IT090990490174 SYRIA MURRIGHILE IOLANDA SIMONA OLBIA SS2 IT090990498502 SILOUETTE TRE G. DI FALCHI VIVIANA OLBIA SS3 IT090990480757 SIMONETTA ALL.BOV.LIM COSSU E CAMPUS OSILO SS1 IT090990490167 SANDY MURRIGHILE IOLANDA SIMONA OLBIA2 IT090990489924 SHARDANA FRESI SALVATORE MONTELEONE ROCC.3 IT090990498500 SIENA TRE G. DI FALCHI VIVIANA\ OLBIA1 IT091990345738 RIHANNA CALIA MICHELE LULA NU2 IT091990263777 RACHELE CALIA MICHELE LULA NU1 IT091990334458 PERLABELLA CALIA MICHELE LULA1 IT104990082107 LILLA TRE G. DI FALCHI VIVIANA OLBIA SS2 IT090990341256 JADA FRESI SALVATORE MONTELEONE ROCC.3 FR1203093675 URGENCE AZARA SALVATORE TEMPIO PAUSANIA1 IT090990407431 OPERA FRESI SALVATORE MONTELEONE ROCC.2 IT104990067604 JULIETTE SOC.AGR. LU LIGATU CALANGIANUS3 FR4661910353 JABELLE TRE G. DI FALCHI VIVIANA OLBIARUBACUORI (IT090990489920)FRESI SALVATORE (SS)PEKIN (FR2424789160)SOC. AGRICOLA LU LIGATU SS (SS)SANDY (IT090990490167)MURRIGHILE IOLANDA SIMONA (SS)PERLABELLA (IT091990334458)CALIA MICHELE (NU)FRESI SALVATORE MONTELEONE ROCC.SEZIONE MASCHI DA 8 A 11 MESI1 IT090990496595 SURINE PULINA TOMASO NULVISEZIONE MASCHI DA 11 A 13 MESI1 IT090990496585 SECOMTESSE PULINA TOMASO NULVISEZIONE MASCHI DA 13 A 16 MESI1 IT090990467938 REAL PITTORRU PAOLINO EREDI CALANGIANUSSEZIONE MASCHI DA 16 A 20 MESI1 IT104990102101 RONNY AZ. AGR. LUCA FELE CALANGIANUS2 IT090990467937 RUBIS PITTORRU PAOLINO EREDI CALANGIANUS1 FR3615510264 PENTAGONE PITTORRU PAOLINO EREDI CALANGIANUS2 IT090990465212 RELAX PITTORRU PAOLINO EREDI CALANGIANUSSEZIONE TORI OLTRE 36 MESI1 FR6414466075 MORANTE FILIGHEDDU MICHELE ARZACHENA SS2 IT104990087277 NARCOS‐ET AZ. AGR. LUCA FELE CALANGIANUSSEZIONE FEMMINE DA 11 A 13 MESII1 IT090990496592 SENSIANE PULINA TOMASO NULVISEZIONE FEMMINE DA 13 A 16 MESI1 IT090990467944 SCILA PITTORRU PAOLINO EREDI CALANGIANUS2 IT090990478377 ROSEE' FILIGHEDDU MICHELE ARZACHENASEZIONE FEMMINE DA 16 A 20 MESI1 IT090990440212 REGINA PORQUEDDU MARIO ANTONIO S.TERESA G.2 IT090990457127 RECOMANDE FILIGHEDDU MICHELE ARZACHENA SS3 IT090990448102 ROSAMUNDA AZ. AGR. LUCA FELE CALANGIANUSSEZIONE FEMMINE DA 20 A 24 MESI1 IT090990470536 RESIENE PULINA TOMASO NULVISEZIONE MANZE GRAVIDE (ETÀ MAX 34 MESI)1 FR0803388365 PENELOPE P PALITTA GABRIELE PAOLO OLBIASEZIONE VACCHE1 IT104990102099 PRIMULA AZ. AGR. LUCA FELE CALANGIANUSSEZIONE VACCHE CON VITELLO AL SEGUITOIT104990082944 NINA PALITTA GABRIELE PAOLO OLBIA2 IT104990102100 PRINCIPESSA AZ. AGR. LUCA FELE CALANGIANUSSECOMTESSE (IT090990496585)PULINA TOMASO (SS)MORANTE (FR6414466075)FILIGHEDDU MICHELE (SS)REGINA (IT090990440212)PORQUEDDU MARIO ANTONIO (SS)PENELOPE (FR0803388365)PALITTA GABRIELE PAOLO (SS)IFIC