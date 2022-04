CMS: cosa sono e qual è la loro importanza nel web

L’acronimo CMS ricorre sempre più spesso nel mondo del web e chi non è del settore si chiede, legittimamente, di cosa si tratti, cerchiamo dunque di fornire una risposta esaustiva.

CMS, ovvero sistemi di gestione dei contenuti



Anzitutto, è utile sottolineare che CMS sta per Content Management System, che in lingua inglese significa appunto sistema di gestione dei contenuti.



Il CMS è dunque proprio questo, un sistema tramite cui è possibile produrre e gestire contenuti di qualsiasi tipologia, siano essi testuali o multimediali, all’interno dei siti web.



La grande importanza riconosciuta ai CMS è legata al fatto che tali strumenti consentono di amministrare i contenuti di un sito in maniera semplice e pratica anche laddove non si abbia nessuna competenza a livello di linguaggi di programmazione, e questo ha rappresentato, nel mondo del web, una novità davvero “epocale”.



Chi ritiene che per produrre dei contenuti in un sito Internet sia necessario mettere mano al suo codice ed effettuare operazioni altrettanto tecniche, dunque, deve essere pronto a ricredersi, e questo è possibile proprio grazie ai CMS.



Come si utilizzano i CMS



Sul piano pratico, i CMS sono delle piattaforme open source le quali possono essere scaricate gratuitamente dal web ed associate al proprio sito.



È utile sottolineare che i CMS non riguardano soltanto la gestione dei contenuti in senso stretto, ma consentono anche di effettuare ulteriori operazioni, come ad esempio modificare la struttura del sito, il suo aspetto grafico, implementare delle funzioni specifiche e via discorrendo.



La gamma di CMS tra cui è oggi possibile scegliere è molto varia, tuttavia si può affermare senza esitazioni che praticamente tutte le varietà disponibili offrono una grande praticità di gestione, ed uno dei CMS generalisti più diffusi è senz’altro WordPress.



I CMS specifici per e-commerce



Giunti a questo punto, chi è titolare di un’azienda e sta valutando la possibilità di iniziare a vendere online tramite un e-commerce di proprietà si starà probabilmente chiedendo se i CMS possono riguardare anche questo genere di siti, e la risposta è affermativa.



Nel vasto panorama di CMS oggi a disposizione, infatti, figurano anche dei CMS specifici per il commercio elettronico, da cui si possono gestire agevolmente le schede prodotto e tutti gli altri elementi tipici di tali siti web; tra questi, uno dei più noti e performanti è senz’altro PrestaShop.



Hosting gestiti: CMS a disposizione senza la necessità di scaricarli



Come accennato in precedenza, per poter utilizzare un CMS è necessario scaricarlo; si tratta di un’operazione non particolarmente complessa, la quale tuttavia potrebbe causare qualche grattacapo in chi non ha competenze specifiche.



Proprio per questo motivo, molti dei migliori provider hanno scelto di proporre ai loro clienti i cosiddetti hosting gestiti, ovvero dei servizi hosting che includono, oltre al classico pacchetto composto da dominio e spazio server associato, un CMS già disponibile.