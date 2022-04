Decoro ambientale, rimosse a Sassari oltre 50 auto abbandonate

Sassari. In un solo pomeriggio la società M.P.M.Srl, in collaborazione con la ditta Tavoni e coordinata dalla Polizia locale, ha rimosso quindici auto abbandonate, in diverse strade della città. Da quando l’azienda, leader nel settore del ripristino delle condizioni di sicurezza e ambientali compromesse dagli incidenti stradali, ha iniziato a lavorare per il Comune di Sassari, sono state portate via oltre 50 auto, migliorando così il decoro ambientale e liberando parcheggi.



In base all’attuale normativa, in caso di abbandono di mezzi di trasporto, si rischiano sanzioni da mille a 5mila euro, ma può avere anche conseguenze penali quando gli autori sono titolari di imprese e rappresentanti di enti. Inoltre il proprietario dovrà rimborsare le spese affrontate dalle aziende per la rimozione del veicolo. Tutto questo si può evitare recandosi in un centro demolizione autorizzato e presentando la domanda di “cessazione di circolazione per demolizione” che eliminerà la vecchia auto dal Pubblico Registro Automobilistico. Alla richiesta, sarà necessario allegare le due targhe dell’auto (anteriore e posteriore), il libretto e il certificato di proprietà. Con circa 50 euro si chiuderà la pratica e si verrà tutelati in caso di multe, pagamenti di bolli omessi, ecc.



L’Amministrazione comunale ha firmato il contratto con la società M.P.M.Srl alla fine del 2021. Si tratta di un accordo con numerosi aspetti migliorativi rispetto al precedente. Fra gli altri, il ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate, partendo da 24 mesi antecedenti alla firma, e la rimozione delle auto abbandonate nel territorio comunale. Il tutto a costo zero per le casse comunali.



La MPM S.r.l si occupa della sostituzione definitiva delle pertinenze stradali danneggiate a seguito di incidenti (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione stradale, etc.), rivalendosi sull’assicurazione di chi ha commesso l’incidente e provocato i danni alla collettività. Un’altra importante novità è stata proprio la previsione nell’accordo degli interventi di rimozione, custodia, rottamazione e cancellazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) di tutti i veicoli a motore abbandonati e rinvenuti dal la Polizia locale sulle strade del Comune di Sassari.