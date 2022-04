Il Comune di Sassari ha attivato il nuovo servizio di Pronto Intervento Sociale

Sassari. Il Settore Politiche sociali del Comune di Sassari ha attivato il nuovo Servizio di Pronto Intervento Sociale che garantirà gli interventi urgenti per aree di emergenza sociale e in particolare per gli anziani, i minori, le persone senza fissa dimora, ecc. negli orari di chiusura degli uffici comunali e nei giorni festivi. Dal 2 maggio gli operatori della Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale e Guardia di Finanza e il personale dell'area socio - sanitaria o giudiziaria potranno rivolgersi al “Pronto Intervento Sociale” del Comune per chiedere l’avvio di una eventuale azione sociale. Ciò potrà garantire un miglior servizio negli orari extratime e nei giorni festivi, e chi vive una condizione di abbandono e di disagio estremo potrà ricevere interventi, decisioni e soluzioni immediate.



La gestione è stata affidata alla cooperativa Porta Aperta che si è aggiudicata l’appalto da 80mila euro per dodici mesi. La società affidataria metterà a disposizione una equipe costituita da una pedagogista e due assistenti sociali e un articolato progetto di servizio che prevede anche la costituzione di una rete di attori e soggetti del Terzo Settore che operano sul versante delle povertà estreme e della marginalità sociale.



Il Pronto Intervento Sociale andrà a integrarsi con i servizi che sul territorio si occupano di persone fragili; prevede l’intervento tempestivo a tutela di tutti i soggetti in situazione di emergenza sociale e le necessarie azioni di contenimento dei rischi, offrendo risposte di primo intervento per poi raccordarsi con i competenti servizi sociali territoriali per la successiva presa in carico. Il Servizio sarà attivo nei giorni e orari di chiusura dei servizi comunali di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, durante i giorni festivi h24 e negli orari notturni. Può essere attivato attraverso un numero di telefono cellulare esclusivamente dalle Forze dell’Ordine, Polizia municipale, dai Servizi Socio-Sanitari e dell’Area giudiziaria del territorio.



Il Pronto Intervento Sociale potrà arricchire la vasta offerta dei servizi sociali territoriali che di recente, grazie a un finanziamento nazionale, si sono dotati del segretariato sociale. Grazie all’assunzione di 6 assistenti sociali il segretariato sociale offre, in tutti i servizi sociali territoriali del Comune, uno spazio di ascolto qualificato per consulenza, informazione e orientamento, dove il cittadino può conoscere tutte le opportunità, i servizi e le prestazioni per soddisfare i bisogni sociali.



Il Pronto Intervento Sociale è un servizio innovativo - nell’ambito dei Piani Unitari alla Persona - che è stato previsto utilizzando la programmazione del Fondo nazionale Povertà, coordinato dal Comune di Sassari in qualità di Ente capofila unitamente ai Comuni di Sorso, Porto Torres e Stintino.