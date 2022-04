Sassari. Social Media Management for Business, al via un nuovo percorso formativo di Promocamera

One To One, pianificazione individualizzata di una strategia digitale





. Oggi, l’88% del commercio Business to Clients (B2C) è influenzato dal web e dai social network. Un contesto che rende di fondamentale importanza per un’azienda saper gestire i social aziendali, applicare una strategia digitale e realizzare campagne sponsorizzate efficaci per acquisire nuovi clienti. Nasce così il corso organizzato da Promocamera, l'Azienda speciale della Camera di Commercio, che si svolgerà il 10-11, 17-18 e 24-25 maggio.Il corso privilegerà l'aspetto teorico-pratico, con spazi per l’assistenza personalizzata da parte del corpo docente: i partecipanti avranno la possibilità di acquisire le moderne tecniche di promozione sul web e sui social, cimentandosi con la creazione di contenuti di qualità da applicare concretamente sul proprio web e canali social e ottenere subito dei risultati.Il corso si rivolge a tutti quelli che vogliono imparare a muoversi efficacemente sui social, e analizza nel dettaglio le leve del marketing digitale. Per integrare efficacemente le leve di marketing e comunicazione tradizionali a quelle che, in piena evoluzione, vengono fornite dalla rete, Con un obiettivo: crescere in questo ambito, elevare la capacità attrattiva nei confronti dei clienti e posizionare al meglio la propria brand reputation,Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il prossimo 30 aprile. Maggiori informazioni su www.promocamera.it.

Programma e Contenuti:10 maggio:La strategia aziendale, come e cosa comunicare tramite i social, il nostro consumatore e i competitors.11 maggio:Facebook, configurare una pagina di successo, le pubblicazioni e gli strumenti necessari per la creazione di post accattivanti.17 maggio:Instagram, creazione e gestione dell’account, la creazione delle storie e dei reel.18 maggio:Le ADS sui social, ottenere clienti tramite le sponsorizzate e il budget da investire, usare il Business Manager, il Creator Studio e le App.24 maggio:Creare un piano editoriale, il Real Time Marketing, idee per il successo sui social e la gestione della community25 maggio: