Sabato a Costa Paradiso il secondo appuntamento della "Prima Rassegna D'Arte Il Calice D'Oro"

Costa Paradiso (SS). Il 30 aprile (ore 19.30) secondo appuntamento della “Prima Rassegna D’Arte Il Calice D’Oro”: è la volta di Ljuba Spreafico (La fabbrica delle parole), con l’esposizione di gioielli Poesia a stralcio - L’arte della cancellatura incontra la poesia di Maria Teresa Tedde.









La foto di Maria Teresa Tedde è di Patrizia Varnier



Durante la serata di inaugurazione della mostra, visitabile fino al 9 maggio, interverrà anche la poetessa Maria Teresa Tedde, che presenterà la silloge poetica "I reticoli dell’anima" (Pluriversum Edizioni), testo di riferimento per l’ideazione, da parte dell’artigiana Ljuba Spreafico, di gioielli creati con l’impiego della tecnica della cancellatura di Emilio Isgrò.Il reading poetico sarà accompagnato dalla atmosfere sonore del musicista e discografico Salvatore Papotto aka Berlin Babylon Project, confezionate in instant composing.Nella rilettura de "I reticoli dell’anima”, racconta l’artigiana Ljuba Spreafico, ho voluto evidenziare le parti più pure del pensiero di Maria Teresa Tedde scegliendo come colori quelli del cielo e della spiritualità, proprio ad interpretare la natura invisibile dell'energia dell’amore.La piuma rappresenta il messaggio portato attraverso l'aria, impalpabile ma reale; come per gli uccelli che hanno in sé traiettorie definite tramite reticoli a noi invisibili.La piuma è quella della ghiandaia, uccello simbolo di determinazione, di coraggio e di curiosità, proprio come la poetessa che attraverso la sua resistenza e adattabilità ha trasformato il dolore in creatività e slancio vitale.Per orientarci nello spazio dell’anima, spiega la poetessa Maria Teresa Tedde, non abbiamo coordinate chiare come quelle matematiche dei reticoli geografici.Dobbiamo inoltrarci in un terreno impervio, fra luci e ombre in cui l'anima traccia percorsi aggrovigliati. Lei sa bene che cosa vuole, con chi vuole stare, e non ha limiti di codici di buona convivenza: spalanca vie energetiche che collegano anime affini. Ha un bel daffare, l'anima, ma quando riesce ad agganciare la sua anima gemella, si creano sulla terra delle feconde sinergie. Può essere per un'ora, un mese, un anno o più, o per tutta la vita. L'anima ha un solo scopo: illuminare zone di amore per riscoprire la gioia di stare insieme. Tutto diviene chiaro per noi quando riusciamo a gioire e fremere di fronte a uno sguardo, quando ci sembra di aver sempre conosciuto quella persona, pur vedendola per la prima volta. Nascono amicizie, sorellanze, fratellanze, amori. Lo sguardo dell'anima è lungo, profondo, sereno. I suoi reticoli illuminano l'universo. E la poesia, l'arte, cantano, volano nell'infinito che la mente non può cogliere. Per questo motivo ogni forma d'arte genera emozioni di livello superiore.Prosegue la poetessa: C’è poi il senso dei “reticoli” creati dalla mente: al contrario dell'anima, la mente è selettiva, razionale, analitica.Non segue percorsi di unione se non a scopo utilitaristico.Non ascolta i palpiti del cuore, crea griglie con l'intento di pianificare e semplificare le attività che siano base di "sapere essere e fare nel mondo", utili per questa funzione specifica.Ma accade che spesso gli uomini applichino questa "griglia" anche per sfere emozionali, riducendo così i sentimenti ad equazioni matematiche di efficienza: così l'essere umano, convinto di operare le giuste scelte, ragionate, si trova prigioniero della mente.Quando si riuscirà a creare armonia fra le due, anzi tre, istanze - Anima, Cuore Mente - allora l'uomo troverà la sua Libertà.Ma non so se questo potrà mai avvenire in questa nostra realtà, se non in esseri speciali, spiritualmente illuminati.La cancellatura – scrive la curatrice della rassegna Claudia Erba, nel Catalogo D’Arte della manifestazione – contaminandosi fortemente con la letteratura, viene quasi a farne parte integrante, a costituire con essa un unicum inscindibile, in un gio-co di chiusure e aperture, occultamento e disvelamento.Spreafico fa breccia nei nostri limiti conoscitivi e inventivi, ridisegnando di volta in volta i confini mobili del terreno emozionale, scardinando e ricomponendo un sistema di fili esilissimi, complanari, per restituirci un’inquadratura diversa dello spazio dell’anima.L’ombra avvolge alcune parole, ne libera altre.Il reticolo si imbeve di luce, deviata- o riflessa- in diverse direzioni.Nell’atto dell’espunzione, della decostruzione- dello stralcio appunto-si manifesta una tensione allo sfondamento e allo sconfinamento che custodisce, intrinsecamente, il valore di un un prezioso e ineffabile quid pluris.Ljuba Spreafico nasce sul lago di Lecco.Dopo gli studi all'istituto d'arte di Monza, inizia a viaggiare per l'Italia, l'Europa e per quasi un anno in Messico.Durante questi anni scopre forme di arte ed artigianato realizzati con svariati materiali e che prediligono la scelta del riciclo come contrasto all'eccessivo consumismo.Crea abiti scenografici, oggetti, sculture e bijoux assemblando le tecniche apprese nel tempo.Dal 2013 inizia ad approfondire la parte concettuale, concentrandosi sulla comunica-zione rispetto all'estetica.Dopo ricerche e sperimentazioni viene a conoscenza della tecnica della cancellatura ideata dall'artista italiano Emilio Isgrò e crea La Fabbrica delle Parole.Ama l'arte della parola, con la quale crea una sottile e potente comunicazione con i/le lettori/lettrici.Parte dalla lettura dei libri usati, ingialliti e vissuti alla ricerca di piccole grandi parole, stralci di frasi che rende ancora più potenti con la cancellatura grafica.Attualmente vive e crea i suoi lavori in Sardegna.Docente in pensione, Maria Teresa Tedde vive a Sassari.Scrive racconti, romanzi e poesie.Ha partecipato a vari readings poetici, su selezione, in varie città italiane.Ha presentato le sue raccolte poetiche (ad oggi otto) a Parigi e in diverse città italia-ne.Nel marzo 2017 le viene conferito il Titolo di Accademico D' Onore Nella Classe delle lettere dal Prof. Alfonso Mula, Rettore Dell'Accademia Internazionale Degli Empedoclei Istituto Superiore di Studi Filosofici Di Agrigento.Nel maggio 2017 si classifica terza nel concorso di Poesia, sezione lingua italiana, organizzato dall'Associazione Culturale Culleziu di Sassari, ricevendo medaglia e attestato presso l'aula magna dell'Università di Sassari alla presenza del Rettore, del Sindaco e di personalità sassaresi.Nel novembre 2017 le viene assegnato il Premio di Eccellenza nella vetrina mondiale Writers'Capital Italy.Partecipa a diverse interviste, radio, televisive e giornalistiche.È inserita in varie antologie poetiche.La raccolta Dipinti e Poesie Di Pier Domenico Magri e Maria Teresa Tedde(Pluriversum Edizioni) viene presentata nel 2019 al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari con una performance pittorica del M° Pier Domenico Magri ed una sua performance poetica ispirata a figure rappresentative della civiltà prenuragica e nuragica.L'ultimo romanzo, "Oziosamente felice" (Pluriversum Edizioni), è stato presentato alla Biblioteca Universitaria di Sassari il 3/03/2020.Ha presenziato a tre Fiere della media editoria nel Salone della Cultura di Milano (Gennaio 2020) e a Cinisello Balsamo (MI) (settembre 2020), con le ultime raccolte poetiche Senza scudo e Dipinti e poesie e con il romanzo Oziosamente felice, tutti di Pluriversum Edizioni.Nel novembre 2021 ha partecipato all’Edita Fiera di Milano con la silloge "I reticoli dell’anima" e con il romanzo "Oziosamente felice".Appena uscita in libreria per G. C. L. edizioni di Pulsano la nuova silloge "L'amore mi rincorre".