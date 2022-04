E' allarme a Sassari per gli incidenti stradali: oltre 500 da inizio anno

Proprio in tema di sicurezza stradale, si sta tenendo in questi giorni al Comando della Polizia locale un corso di formazione che vede impegnati oltre venti comandi del Nord Sardegna e tra i docenti Giandomenico Protospataro, dirigente del ministero dell’Interno, tra i componenti della commissione parlamentare per la riforma del codice della strada.





, di cui 25 causati da persone al volante in stato di ebbrezza. Dati allarmanti, se si considera che in tutto il, che aveva segnato un record di incidenti, se ne erano contati. La Polizia locale ancora una volta è in prima linea con controlli in tutte le ore, rafforzati nel fine settimana, e chiede la collaborazione di tutti i cittadini al rispetto delle norme del codice della strada. «Purtroppo i dati raccontano una situazione drammatica – commenta il comandante Gianni Serra -. Anche giovanissimi alla guida in stato di alterazione psicofisica che causano incidenti, spesso con gravi conseguenze, per sé, per chi è in auto con loro e per chi sfortunatamente li incontra subendone le ripercussioni». Il Comando di via Carlo Felice ricorda che ci si può divertire senza diventare un pericolo: «Se non si vuole prendere un taxi, un mezzo pubblico o non ci si vuole spostare a piedi, è meglio individuare all’inizio della serata una persona del gruppo che non beve e che può riportare tutti sani e salvi a casa».La Polizia Locale è impegnata costantemente sulle strade del territorio comunale con la più alta percentuale di incidentalità per prevenire e reprimere il superamento dei limiti di velocità. I dati raccolti dal Comando di via Carlo Felice dimostrano che le maggiori criticità si registrano lungo le direttrici di collegamento tra il centro urbano e la viabilità extraurbana su cui saranno attivati prioritariamente i dispositivi di controllo. Dall’inizio dell’anno, con controlli pressoché quotidiani, sono state elevateprevalentemente ae sulla. Ormai da anni la Polizia locale manda avanti la campagna di sicurezza stradale “Operazione trasparenza”, con cui indica le zone in cui le pattuglie si posizionano con il telelaser per controllare la velocità e contestualmente lo stato di alterazione psico-fisica. L’obiettivo è proprio evitare che le persone corrano o si mettano alla guida ubriachi. Attualmente i controlli in via Predda Niedda; via Buddi Buddi; via Budapest; SP 18 Bancali; via Pirandello; ex. SS. 131, località Ottava; via Domenico Millelire; via Carlo Felice; via Papa Giovanni XXIII, e andranno avanti fino al 31 maggio e saranno estesi alle ore serali e notturne e saranno rafforzati nei fine settimana.