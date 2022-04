Servizi di assistenza per anziani e malati: ecco perché sono diventati così utili per la società

I progressi della medicina ed il miglioramento della qualità della vita hanno causato anche l’aumento dell’aspettativa di vita. Per questo l’età massima delle persone si innalza notevolmente anno dopo anno ma, come sappiamo, la senilità porta con sé una serie di problematiche che richiedono assistenza specifica e tempestiva. Al tempo stesso le persone con genitori anziani si ritrovano, molto di frequente, a doversi prendere cura anche dei propri figli ancora piccoli e che necessitano di continue attenzioni.



Un bisogno sociale da ascoltare

Questa situazione comportae, al tempo stesso è la condizione che ha dato vita ad un nuovo mercato più necessario che mai: quello dell’assistenza degli anziani. Oltre all’invecchiamento progressivo della popolazione viviamo anche un’era in cuipossono fare affidamento ad una migliore qualità della vita grazie anche ai numerosi servizi e progetti pensati proprio per non lasciare sole le persone in difficoltà come i franchising assistenza domiciliare

La società invecchia

Dal punto di vista sociale ed economico questi servizi diventano sempre più centrali per la nostra società se pensiamo anche che questa diventa via via sempre più globale. Da una parte tempi e spazi si accorciano grazie alle nuove tecnologie mentre, dall’altra, non tutti gli adulti in età da lavoro sono soliti trovare impiego in prossimità dei propri cari anziani o malati da assistere. Anzi questi tempi sono caratterizzati proprio da un’elevata mobilità per ragioni di lavoro, il che rende i servizi di assistenza domiciliare ancora più richiesti e utili per non abbandonare chi è in difficoltà.



Nuove esigenze a cui far fronte

La crescita esponenziale di progetti e servizi di assistenza trova fondamento proprio su queste mutate esigenze sociali a cui è necessario far fronte. Bisogna anche considerare che l’accudimento di un malato, di un anziano o di un disabile non sono alla portata di tutti proprio perché richiedono specifiche competenze mediche. Il punto è che queste persone non hanno bisogno solamente di compagnia e serenità ma anche di tante cure e accortezze derivanti proprio dalla condizione di non essere auto-sufficienti.



Accogliere l’anziano

Inoltre, per chi assiste parenti e cari malati o non auto-sufficienti è molto importante avere momenti di riposo o tempi adeguati a vivere la propria vita senza diventare totalmente dipendente da questo onere sociale e morale. La nascita sempre più corposa dei servizi professionale di assistenza sanitaria, dunque, scaturisce proprio dalla volontà di non lasciare persone in difficoltà abbandonate a loro stesse e da quella di fornire un valido appoggio pratico e psicologico a chi se ne prende cura.



Un servizio di rilevanza sociale

Si tratta diunper la società e che assumerà una centralità sempre più marcata man mano che l’aspettativa di vita continuerà ad aumentare. La senilità è una fase della vita molto complessa da gestire proprio perché porta con sé malattie e disturbi che possono rivelarsi estenuanti per un giovane figlio o per un nipote. Per tutte queste ragioni, il servizio di assistenza domiciliare professionale assumerà sempre maggiore rilievo per la società e per il supporto alla sanità pubblica.