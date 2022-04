Investimenti finanziari: in crescita l'interesse dei risparmiatori italiani per il trading

Tornando indietro negli anni, è davvero difficile riuscire a individuare un momento storico caratterizzato da un contesto macro come quello attuale, su cui pesano molteplici criticità in contemporanea: difatti, proprio mentre ci si trascinava fuori da un'emergenza pandemica senza precedenti nell'era moderna, in cui solo le misure di sostegno concertate dalle Banche Centrali hanno tenuto in piedi economie e mercati finanziari, ecco materializzarsi lo spauracchio di un'inflazione quasi fuori controllo. La congiuntura è stata poi aggravata dallo scoppio di una crisi geopolitica, che ha esasperato uno scenario già oltremodo complesso e le prime trimestrali della nuova reporting season riflettono l'incertezza del momento con dati in chiaroscuro: se BlackRock riporta utili in crescita, il colosso bancario JP Morgan registra un trimestre in calo sia per utili che per fatturato, conseguentemente alle nuove dinamiche internazionali, venutesi a creare con la guerra in Ucraina.



Il sovrapporsi di tutte queste incognite, che secondo alcuni analisti potrebbero continuare a pesare sulle borse anche nei prossimi mesi, ha spinto molti a ripensare il modo di approcciare agli investimenti, sostituendo almeno in parte l'con il. Per aiutare i risparmiatori ad acquisire le competenze necessarie adi questo tipo, diversi portali finanziari hanno persino predisposto dei percorsi di formazione, calibrati in base al grado di preparazione dei vari utenti. Ad esempio, la principale guida italiana sul trading , ha elaborato una serie di tutorial in cui vengono esaminate le tecniche utilizzate daie analizzate le caratteristiche deiper metterle in pratica.

Trading online: come iniziare ad operare



L'aspetto più interessante, riguardante l'implementazione di una strategia di breve termine, è rappresentato dall'estrema semplicità con cui dotarsi di tutto il necessario per iniziare ad operare: è sufficiente, infatti, essere provvisti di un device, di una connessione internet e dell'intermediario che materialmente funge da punto di incontro tra utenti e mercati, per riuscire a negoziare da qualunque posto in cui ci si trovi. Inoltre, servendosi dei broker online, soggetti attivi sulle piazze decentralizzate, anche i costi per accedere ai vari servizi sono quasi del tutto inesistenti. L'uso della piattaforma di trading, essenziale per analizzare graficamente i prezzi degli asset trattati e per disporre gli ordini, non prevede alcuna spesa e chiunque può provare a speculare sui vari sottostanti, in quanto il deposito di partenza richiesto è talmente irrisorio da non costituire una barriera di ingresso per risparmiatori sottocapitalizzati.

È importante sottolineare che i broker online, prima ancora di attivare un conto reale, consentono comunque di testare tutte le funzionalità della piattaforma rilasciando un demo account con le stesse caratteristiche di quello standard. La dotazione di denaro virtuale permette, ovviamente, di confrontarsi con i mercati finanziari senza rischiare i propri fondi, prima di aver acquisito un set di competenze tale da rendersi autonomi nella gestione dei trade.



Trading online: i vantaggi delle piattaforme demo



Ma i vantaggi dei tool dimostrativi vanno decisamente oltre: quasi tutti gli intermediari ormai mettono a disposizione dei clienti dei sistemi di sharing trading, per supportare nella costruzione di una strategia chi ha ancora non ha terminato il percorso di formazione; che siano expert advisor, per ricevere e applicare segnali di trading, o piattaforme di copy trading, per replicare l'operatività posta in condivisione da altri iscritti, i demo account consento di saggiare l'efficacia di tali funzionalità senza utilizzare denaro reale.



Naturalmente i broker online, come altre società di intermediazione, devono essere provvisti di licenze, per erogare i proprio servizi in specifiche aree geografiche: per verifica la presenza delle autorizzazioni è sufficiente recarsi sui siti istituzionali degli Organi di Vigilanza di riferimento e consultare appositi registri in cui è evidenziato il numero di registrazione del soggetto. Questo è il solo modo per esser sicuri che il broker sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Normativa.