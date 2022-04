Sassari: certificati e cambi di residenza in un clic

. È attivo il servizio ANPR del ministero dell'Interno che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online e il cambio di residenza, in maniera autonoma e gratuita. I nuovi servizi sono accessibili dal www.anagrafenazionale.interno.it e all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it , anche tramite il link “Accedi ai servizi online” in alto a destra nel sito del Comune www.comune.sassari.it (da smartphone l’icona che si trova anch’essa in alto a destra).Gli italiani residenti e quelli all’estero iscritti all’Aire possono verificare e chiedere l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili in modo facile e sicuro.Sul portale dell'Anagrafe nazionale è possibile scaricare: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di Unione civile, di contratto di convivenza. Se la richiesta è per un familiare sarà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia anagrafica per cui è possibile richiedere un certificato.