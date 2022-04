Comune di Sassari, completato programma Reis: erogazione direttamente tramite accredito negli Iban

Per informazioni contattare i seguenti numeri: Servizio sociale territoriale 1, al numero 079/279731, st1@comune.sassari.it; Servizio sociale territoriale 2, 079/2497410; st2@comune.sassari.it; Servizio sociale territoriale 3, 079/279517 st3@comune.sassari.it; Servizio sociale territoriale 4, 079/2119114 st4@comune.sassari.it.













Il Settore Politiche sociali del Comune di Sassari ha completato il programma del Reis (Reddito Inclusione Sociale) e si procederà con l’erogazione direttamente tramite accredito negli Iban comunicati.Visto l’alto numero dei beneficiari presenti in graduatoria, si partirà con l’erogazione delle prime due mensilità del contributo di aprile e maggio 2022, prima una e a fine maggio la seconda, con modalità anticipata rispetto alla sottoscrizione dei progetti di inclusione sociale con gli assistenti sociali dei servizi territoriali. È importante ricordare che la legge regionale prevede che il progetto di inclusione sociale deve accompagnare la concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell’erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, di differire l’avvio dei progetti.Pertanto le somme attribuite nelle prime due mensilità saranno comunque vincolate alla successiva sottoscrizione degli impegni sociali, pena la perdita del beneficio e la pronta ed immediata restituzione delle somme precedentemente acquisite.