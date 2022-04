RAI Sardegna, il viaggio di Maria Giovanna Cherchi con “Disterrados” arriva in Emilia Romagna

Domenica 1 maggio, alle 9.30 del mattino sulle frequenze di RAI TRE Sardegna, Maria Giovanna Cherchi presenta la terza puntata di “Disterrados”, il programma dedicato all’emigrazione sarda, che stavolta fa tappa in Emilia Romagna per dare voce alle emozioni di chi vive e lavora nel territorio piacentino, senza aver mai dimenticato le proprie origini e la propria lingua.

Protagonisti saranno i componenti del Gremio Sardo Efisio Tola presieduto da Bastianino Mossa di Bultei, un medico veterinario che è anche presidente della FASI. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere le curiosità che ruotano intorno alla Federazione delle Associazioni Sarde in Italia.

La troupe RAI andrà a trovare Mossa nel borgo suggestivo di Castell'Arquato, arroccato sulle alture che dominano la val d'Arda. Un centro che ha mantenuto intatto il suo fascino medievale, tanto che nel 1984 vi sono state girate alcune scene del film “LadyHawk” con Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick e Rutger Hauer.

Lo staff di “Disterrados” andrà quindi a conoscere l’attività dei fratelli Giuseppe e Andrea Gusai, originari di Nuoro, che nel Piacentino gestiscono con la famiglia un rinomato agriturismo, avamposto delle tradizioni gastronomiche dell’isola e luogo di ritrovo per numerosi conterranei. I Gusai dirigono inoltre un’azienda agricola di circa cinquanta ettari.

Il viaggio di “Disterrados” proseguirà nel cuore di Piacenza in compagnia di Silva Serio di Alghero, insegnante in pensione, che da Piazza Cavalli fino a Palazzo Farnese guiderà le telecamere alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città emiliana.

La puntata si concluderà al Circolo dei Sardi, nato intorno a figure di prestigio come quella dell’avvocato Fausto Cossu, originario di Tempio Pausania, che negli anni della resistenza fu comandante partigiano della Brigata Garibaldi. Sede del Gremio è oggi l’antica Corte La Faggiola, una struttura agricola di inizio Novecento situata a Gariga di Podenzano, che oggi è location per eventi di ogni tipologia. Tra gli emigrati sardi, ad attendere Maria Giovanna Cherchi ci sarà Andrea Becciu di Mores, già carabiniere e poi imprenditore nel settore della ristorazione assieme a suo figlio Carlo.

“Disterrados” è una produzione DB Video Management, produttrice esecutiva Donatella Meazza, per la regia di Mauro Fancello e Salvatore Taras nel ruolo di autore. La trasmissione può essere seguita anche fuori dall’isola grazie al sistema digitale terrestre, che permette ovunque di sintonizzarsi sull’edizione regionale - Rai Sardegna.