SARDEGNA 30 APRILE 2022

Covid, oggi in Sardegna registrati altri 1618 contagi. Quattro i decessi

In Sardegna il bollettino regionale segnala oggi un incremento di 1618 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1448 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8948 tamponi.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (+2).

I pazienti ricoverati in area medica sono 302 (-1).

28812 sono i casi di isolamento domiciliare (-76).



Si registrano 4 decessi: due donne di 81 e 86 anni e un uomo di 95, residenti nella provincia di Sassari, e una donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.