Un Primo maggio da record a Sorso

"La prima edizione della manifestazione del Primo maggio a Sorso va in archivio con un grandissimo successo - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - e con ampia soddisfazione sia dei partecipanti che dell’Amministrazione comunale che, insieme a coloro che a vario titolo hanno collaborato quest'anno all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento, è già proiettata verso la prossima edizione 2023".













Una giornata dedicata alla musica e all’arte e migliaia di persone al Parco di via Europa, location scelta dall’Amministrazione comunale-Assessorato alla Cultura e al Turismo per celebrare il 1° maggio con il Festival della musica, in collaborazione con Pro Loco, Bench Press e Centro Commerciale Naturale “I Love Sorso”.Una non-stop di musica, spettacoli e animazione rivolta, soprattutto, a tutti i cittadini di Sorso e non solo, che non sono voluti mancare al grande evento che ieri ha animato la città dalle 10:00 alle 23:00. Sul grande palco le band Senza Base, La Help Band, Sossu racconta, Andrea Manca, Sale Della Terra, La Variante Vasco, Sold Out, Animali Di Zona (Tributo ai Litfiba), Le Gramigne, The e-mule e Fiore Nero (Tributo ai Nomadi), insieme con i Dj set di Frank Donaggio, Beppe Spanu, Steros, Gian Coustou, Alessandro Adorna, Andrea Mastinu e Fabio Foddai, e la Live Percussion di Nanni Solinas.L’ evento ha riunito al Parco di via Europa tantissimi giovani ma anche numerose famiglie, che hanno potuto godere di un grande spazio organizzato al meglio con stand enogastronomici di prodotti del territorio e spettacoli e intrattenimento per tutti, aree giochi per i più piccoli e il suggestivo spettacolo degli artisti trampolieri e giocolieri di Maimè Circo Teatro.