Unione Coros, approvato il rendiconto. Attesa venerdì a Ploaghe la Viceministra Alessandra Todde

L’Unione del Coros riparte con slancio nel post pandemia e ridisegna le prossime azioni atte a programmare un piano di sviluppo territoriale che garantisca maggior coesione tra comuni, nuovi progetti per la fase due della Programmazione Territoriale, e destini ulteriori risorse alle funzioni attivate nell’ultimo triennio. Tutto questo a fronte della salubrità dell’Ente attestata ieri in sede di assemblea, quando, dopo l’illustrazione della responsabile del settore finanziario, i sindaci hanno approvato il rendiconto. Il lavoro dell’Unione del Coros ha mantenuto l’equilibrio di bilancio, facendo un uso oculato delle risorse garantendo i servizi per la quale è stata delegata dai comuni aderenti. I sindaci hanno dunque certificato in sostanza il buon lavoro svolto sin’ora, che nonostante i ritardi figli della pandemia, ha saputo governare lo stato d’avanzamento delle gare d’appalto e a ripreso a correre, sia con i progetti della Programmazione territoriale, sia con il lavoro degli uffici per la partecipazione ai numerosi bandi. Ricordiamo che il territorio dell’Unione racchiude i comuni di Olmedo, Ittiri, Uri, Usini ,Ossi, Tissi, Ploaghe, Putifigari, Florinas, Codrongianos, Cargeghe, Muros. Per quando riguarda il lavoro della Giunta, sono sostanzialmente tre le azioni che meritano di essere condivise. Sul fronte degli interventi della viabilità sovracomunale, sono stati approvati tre interventi ( perché tre sono i lotti nei quali sono suddivisi i comuni) : Lotto I, Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros e Ploaghe, per l’importo complessivo di € 260'014.69 di cui € 173'550.45 per i lavori; lotto II: Comuni di Ossi, Tissi, Uri ed Usini per l’importo complessivo di € 296'807.94 di cui € 198'108.62 per i lavori; Lotto III: Comuni di Ittiri, Olmedo e Putifigari per l’importo complessivo di € 243'177.35 di cui € 162'312.13 per lavori. Da oggi in sostanza si può conferire l’Incarico ai professionisti per elaborare i progetti, per poi appaltarli ed essere celeri per la fase di accantieramento. Con l’approvazione della delibera numero 24, l’Unione approva anche il Piano delle azioni positive. L’Ente e tutti i sindaci che lo compongono, condividono l’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione delle leggi di pari opportunità, intendono armonizzare la propria attività al perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini. Sul fronte parità di genere invece l’Unione ha deliberato di approvare la proposta progettuale denominata “Pari o dispari” da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità entro i termini dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile, in qualità di capofila della forma associativa nell’ambito della gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia attivata ai sensi art. 30 del Decreto legislativo 48 agosto 2000, n. 267. Il prossimo venerdi’ 6 maggio l’Unione ha organizzato a Ploaghe nel salone del Convento dei Cappuccini, un vertice politico con la viceministra Alessandra Todde, al quale parteciperanno tutti i sindaci e i loro delegati, per un incontro informale, nel quale verranno presentate diverse istanze territoriali.