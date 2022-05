Prezzario Regionale. Salaris incontra i Sindacati per adeguare il costo della manodopera

ll prezzario regionale dei lavori pubblici rappresenta per gli operatori pubblici e privati del settore uno strumento essenziale per attuare una corretta ed efficace attività di programmazione delle risorse destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, oltre a costituire la base di riferimento per l'elaborazione dei capitolati e la congrua definizione degli importi a base di gara. Dopo il tavolo tecnico ristretto con i sindacati e le eventuali osservazioni che dovessero arrivare, il prossimo passaggio, propedeutico alla conclusione dei lavori, sarà quello della presentazione al tavolo plenario coche riunisce tutti i soggetti interessati, delle modifiche fin qui recepite.















“Vogliamo tutelare la forza lavoro inserendola nel prezzario regionale, affinché il costo orario della manodopera consenta al lavoratore di vedersi riconosciuti tutti i suoi diritti. La necessità di avere un prezzario regionale adeguato al momento che stiamo vivendo sta trovando risposta nell’impegno dell’Assessorato, per arrivare alla definizione finale dello strumento che con questa Legislatura, per la prima volta, avrà una forte e fondamentale connotazione green che unita alla tutela del capitale umano ne farà uno strumento assolutamente innovativo e adeguato al momento storico che stiamo vivendo”. Lo ha detto l’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, che questa mattina ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cigl, con l’obiettivo di fare il punto sul fondamentale strumento di supporto alle stazioni appaltanti e agli operatori del settore per la quantificazione dei costi degli interventi delle opere pubbliche. L’aggiornamento consente infatti alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l’importo delle lavorazioni tenendo fede alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato.Introduzione dei Criteri ambientali minimi, Cam, che rappresentano una novità in termini di requisiti da rispettare, materiali legati alla bioedilizia e inserimento delle voci più impattanti per i lavori che riguardano il superbonus 110% sono gli elementi cardine del nuovo strumento, a cui si aggiunge la variabile legata al costo della manodopera, in via di definizione e che, grazie anche all’incontro con i sindacati, risulterà adeguato alle esigenze del momento. “Il costo delle materie prime nell’ultimo anno ha subito un’accelerazione fortissima con effetti negativi sulle nostre imprese, aggravati dalla guerra in Ucraina. Il fine ultimo della Regione è arrivare alla definizione di qualcosa che sia congruo e rispettoso e che tra i diversi costi in fase di adeguamento tuteli anche il valore della forza lavoro. Per questo l’adeguamento del costo della manodopera, tra i vari costi che stiamo aggiornando risulta strategico”, ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas, evidenziando la volontà di arrivare quanto prima alla definizione del prezzario, necessario per la stima preventiva, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche.