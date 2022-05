Test d'ingresso ai corsi medico-sanitari:giornata di orientamento dell'Università di Sassari

L’iniziativa rientra tra le attività promosse dall’Ateneo di Sassari finalizzate a supportare gli studenti sardi nel superamento dei test di ammissione ai corsi di laurea. Già dal 2021, infatti, l’Ateneo mette a disposizione di tutti i ragazzi, gratuitamente, la piattaforma e-learning UNISSTEST, con più di 4.000 test commentati per prepararsi al meglio alle prove di ammissione all’Università. È in fase di organizzazione, inoltre, la scuola estiva di preparazione alla prova selettiva di accesso ai corsi di area sanitaria e medica. Anche quest’anno la SUMMER SCHOOL si svolgerà nei mesi di luglio e agosto e sarà strutturata, considerato il grande successo della prima edizione, in due fasi distinte (parte teorica a luglio e pratica ad agosto). Tutte le informazioni sulla Summer School saranno reperibili, nelle prossime settimane, nel portale istituzionale www.uniss.it.





L’Università di Sassari ha ospitato il 3 maggio 2022, presso il centro didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, gli studenti dei licei G. Spano, Marconi e Canopoleno di Sassari per una giornata dedicata all’orientamento ai corsi di laurea di area medica e sanitaria a numero programmato. L’evento è stato promosso dall’Università in collaborazione con il Movimento Associativo degli Studenti del nord Sardegna (MAS) e con WAUniversity.L’evento è stato introdotto dalla delegata rettorale all’orientamento prof.ssa Paola Rappelli, che ha portato i saluti del Magnifico Rettore prof. Gavino Mariotti, e dallo studente Mauro Pisano, coordinatore del MAS. Dopo la presentazione dei corsi di laurea di area medico sanitaria a cura dell’ufficio orientamento dell’Ateneo si è tenuto un focus sulle modalità di selezione e sulle problematiche relative ai test selettivi. Infine, i ragazzi si sono potuti cimentare con una simulazione in aula del test di ammissione seguita dalla correzione commentata dagli esperti.