La Sardegna a Bratislava: incontro di promozione turistica fra operatori professionali

Si è tenuto a Bratislava il 27 aprile, un evento professionale di promozione turistica, nel corso del quale alcuni operatori della Sardegna, hanno illustrato le loro attività a vari agenti di viaggio e tour operators slovacchi.

L'occasione è stata pianificata in linea con la riattivazione del volo diretto di Ryanair che collega Bratislava con Alghero durante tutta la stagione estiva.

Attraverso l'organizzazione della società slovacca PROMOEURO s.r.o, sono state presentate le diverse attività delle aziende sarde operanti nei campi dei servizi, dell'accoglienza e della ristorazione agrituristica tipica. Di particolare pregio e coinvolgimento i video emozionali e immagini che hanno illustrato i territori in cui si svolgono le attività turistiche.

Sono stati rappresentati con efficacia a partire dall'Isola dell'Asinara con la Wild Asinara Park, proseguendo con Isola d'Ercole a Stintino, Saltara a Santa Teresa di Gallura, l'Azienda Agrituristica Sa Mandra Alghero, l'Agenzia di Viaggi Shardana Alghero, per concludere con “SU CHI TI” agenzia servizi turistici di Dorgali.

Tra gli operatori esteri presenti si è riscontrato uno specifico interesse al turismo attivo, nel particolare le esperienze “Bike” del turismo, senza escludere percorsi naturalistici marini.

La giornata di meeting ha creato una prima opportunità di riallacciare quei contatti e quelle relazioni commerciali, purtroppo interrotte durante i due anni di periodo Covid.

A breve si prosegue con l'ulteriore importante occasione per gli operatori sardi, attraverso la manifestazione internazionale biennale denominata “Sardegna un mare di emozioni” già arrivata alla terza edizione che si svolgerà a Budapest entro il mese di giugno.

Anche in questo caso approfittando addirittura di ben tre collegamenti diretti con la capitale ungherese e la Sardegna, uno da Cagliari con la compagnia Ryanair e due da Alghero, rispettivamente con Ryanair e WizzAir.