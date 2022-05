Fra sostenibilità e innovazione: sono anche di Sassari gli studenti vincitori di Hack the School

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Fondazione Golinelli .













Si è concluso oggi con una cerimonia in presenza, trasmessa in streaming dall’Istituto Tecnico Lorenzo Mossa di Oristano, Hack the School!, progetto di educazione all’imprenditorialità ideato da Fondazione Golinelli, sostenuto da Fondazione di Sardegna e realizzato in collaborazione con Apply Consulting. Alle 4 maratone creative di co-progettazione svoltesi nell’ambito dell’iniziativa tra marzo e aprile hanno partecipato più di 200 studentesse e studenti dai 16 ai 19 anni, provenienti da 8 scuole secondarie di secondo grado delle province di Cagliari, Sassari e Oristano.I giovani innovatori hanno presentato oltre 35 progetti su tematiche trasversali che interessano la vita delle nuove generazioni come l’ingresso nel mondo del lavoro, le nuove tecnologie e la sostenibilità.I primi classificati sono stati:SYNTHESIS - The school of the future. Il team dell’ITC Lorenzo Mossa di Oristano ha ideato un tablet studiato ad hoc per la didattica intelligente delle scuole secondarie: strumenti di lavoro, materiali formativi e programmi ideati per vivere le giornate scolastiche in modo facile e intuitivo.All-in SPS - Il progetto delle ragazze e dei ragazzi dell’ISS Devilla di Sassari è un aggregatore di contenuti per rendere più semplice la fruizione dei servizi forniti dall'istituto scolastico, rendendoli fruibili e consultabili da un’unica piattaforma.PCTO GENERATION - Il gruppo dell’Istituto professionale Sandro Pertini di Cagliari ha ideato una piattaforma web per dare alle imprese la possibilità di presentare i propri percorsi di PCTO e agli alunni e alle alunne di scegliere il progetto di proprio interesse.R.C.E. (Raccolta Compost Einaudi) - Le studentesse e gli studenti dell’ISS Einaudi di Senorbì (Cagliari) hanno lavorato a un servizio di raccolta e distribuzione di compost biologico realizzato dalle alunne e dagli alunni dell’indirizzo agrario.Durante l’evento sono stati presentati anche i 4 progetti classificati al secondo posto, elaborati da gruppi di ragazze e ragazzi che frequentano l’IIS G. A. Pischedda di Bosa (Oristano), l’Istituto Tecnico Fermi di Ozieri (Sassari), l’IIS Primo Levi di Quartu Sant’Elena (Cagliari) e l’IIS De Sanctis Deledda di Cagliari.Agli 8 istituti coinvolti nell’iniziativa i partner promotori di Hack the School hanno donato un totale di 9.000 euro in buoni CampuStore. Inoltre, le giovani e i giovani talenti vincitori sono stati premiati con oltre 1000 euro complessivi in buoni da utilizzare nei negozi Feltrinelli.«Come Fondazione Golinelli abbiamo lanciato alcuni mesi fa un progetto di innovazione didattica come Hack The School con un obiettivo che da sempre ci accompagna nelle nostre iniziative: fornire ai giovani talenti strumenti e metodi da applicare nella loro realtà scolastica per costruire una professionalità esperta, versatile e attenta alle esigenze del futuro. - ha dichiarato Eugenia Ferrara, Vice Direttrice di Fondazione Golinelli. - Basare questo percorso sul modello di co-progettazione degli hackathon ci ha permesso di valorizzare numerose abilità di studentesse e studenti: la socialità, il carisma, la capacità di lavorare in gruppo, elaborare e sintetizzare informazioni, apprendere in maniera esperienziale. Tutte soft skill che ci confermano che questa esperienza positiva, anche grazie ai premi ricevuti, non si concluderà qui».«Il Bando Scuola della Fondazione di Sardegna è un bando relativamente giovane, perché è alla quarta edizione – sottolinea il Presidente Antonello Cabras –. Nel 2022 sono stati portati avanti gli obiettivi delle annualità precedenti, per primi il contrasto alla dispersione scolastica e l’attivazione di reti tra scuole, ma si sono anche introdotte delle novità. La più significativa è il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati non profit, nella realizzazione di progetti didattici innovativi, che rendano i processi formativi più attuali, attraenti e competitivi. Hack the School è un’iniziativa rappresentativa del percorso che Fondazione di Sardegna, in costante dialogo con le istituzioni scolastiche regionali, ha intrapreso a sostegno del mondo della scuola. Quello che si vuole dare è un contributo concreto che possa avere un impatto sul territorio e che possa portare le scuole a essere in linea con le tendenze educative a livello nazionale e internazionale».