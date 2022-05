Sassari. Polifonica Santa Cecilia. Presentazione rassegna musicale "Il Filo Rosso"

A seguire, come da programma: il 21 giugno (h 18) toccherà alle voci bianche (Concerto Sacro, Polifonica Santa Cecilia) esibirsi negli spazi della biblioteca universitaria sono la direzione di Sara Cuzzupoli; terzo appuntamento della rassegna ancora in biblioteca, stavolta il 22 luglio sempre h 18, con il quartetto d’Archi “Enarmonia” accompagnato dal sax di Luca Chessa; il quintetto “Musicando insieme” salirà sul palco del Museo Archeologico Nazionale G. Sanna il 10 agosto alle ore 20 con un omaggio ad Astor Piazzolla; il 25 settembre alle 11 (Pinacoteca nazionale) tornerà ad esibirsi il quartetto d’archi “Enarmonia”; sesto appuntamento in calendario (28 ottobre, h 18) con il quintetto di fiati “Ellipsis” sulla scena della biblioteca universitaria e chiusura affidata al Coro Polifonico Algherese diretto da Ugo Spanu: 22 novembre 2022, biblioteca universitaria.















Sette appuntamenti griffati Polifonica Santa Cecilia Onlus inseriti nel cartellone dell’edizione 2022 della rassegna musicale “Il filo rosso” in programma a Sassari dal 14 maggio al 22 ottobre 2022. I biglietti - consigliabile la prenotazione, posti limitati e ingresso gratuito - sono disponibili sul circuito eventbrite.it (denisegueyemarcocarta.eventbrite.it).Location che variano, individuate nei luoghi della città in cui la Cultura esiste si esprime e prende forma (Biblioteca universitaria, Pinacoteca nazionale e Museo Nazionale “G. Sanna”), e che in occasione di ogni evento si apriranno al pubblico mettendo a disposizione di chi fosse interessato elementi della storia e dell’attuale funzione di ciascuno dei luoghi scelti.Il 2022 della Santa Cecilia riparte dal “Filo rosso”, filo conduttore e legame forte che unisce e mette insieme in un unico meraviglioso ricamo i diversi soggetti e operatori che si occupano di Cultura nella città di Sassari.Sette eventi, il primo in programma alle ore 18 del 14 maggio alla Pinacoteca nazionale di Sassari: una straordinaria voce al femminile, Denise Gueye, e la maestria di Marco Carta alla chitarra, incontro d’anime e d’arte da cui nasce il disco “Velas Blancas y Ramas” dedicato a Federico Garcia Lorca, che prima d’essere grande poeata fu apprezzato musicista. Una collaborazione nata grazie alla produzione della Polifonica Santa Cecilia di Sassari dedicata al Romancero Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco, che ha in Denise Gueye una “Doppia” protagonista in quanto artista e presidentessa della stessa Polifonica. L'opera “Canciones Populares Antiguas Españolas” è la raccolta di brani da cui il duo Gueye-Carta trae il programma del concerto, cui si aggiungono alcune composizioni della raccolta "Siete canciones populares españolas" di Manuel de Falla.