Sassari, proseguono i lavori di bitumatura in città

Nelle settimane successive i lavori proseguiranno in via IV Novembre (da via Deffenu a via Galileo Galilei), in via IV Novembre (da via Galileo Galilei a via Duca degli Abruzzi), in via Genova (da via Duca degli Abruzzi a via Galileo Galilei), in via Torres (da viale Dante a via Livorno), in via Duca degli Abruzzi (da via Zanfarino a via Napoli), in viale Dante (da via Duca degli Abruzzi a via Asproni), in corso Regina Margherita (da via Manno a via Brigata Sassari), in via Zanfarino (da via Duca degli Abruzzi a via Asproni), in via Amendola (da viale San Pietro a viale Italia), in via Dei Mille (da via De Nicola a via Principessa Maria), in via Turati (da via De Nicola a via Monte Grappa), in un tratto di viale San Pietro, in via XXV Aprile (da piazza Stazione fino all’attraversamento di Sirio), in via Padre Zirano (da via san Lorenzo a via Predda Niedda), in via Amendola (dalla rotatoria via Padre Zirano a via Piandanna), in via Cicu (mezza carreggiata da via dei Gremi a via Padre Zirano pedonale).













Proseguono lunedì 9 maggio, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, i lavori di rifacimento delle pavimentazioni bituminose in diverse delle strade della città. Le attività, coordinate dal Settore Infrastrutture per la Mobilità e Traffico, riguarderanno via Cavour (da via Manno a via Brigata Sassari), via Carlo Alberto (da Emiciclo a piazza d’Italia), via Manno (da via Roma a via Enrico Costa), via Enrico Costa (da via Brigata Sassari a via Asproni). Le quattro vie saranno chiuse al traffico, dal 9 maggio al 14 maggio, per lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, salvo aperture anticipate per conclusione dei lavori. Successivamente sarà tracciata la segnaletica orizzontale.I lavori consisteranno nella fresatura e stesa del manto stradale, con eventuali approfondimenti.Il Settore Infrastrutture per la Mobilità e Traffico invita i pedoni e gli automobilisti alla massima attenzione, al rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni che saranno fornite dagli operatori e a evitare quanto possibile il passaggio in quelle vie.