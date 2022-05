Sassari. Brevi dal comune su: apertura pomeridiana Punto Città e contrassegni disabili

Apertura pomeridiana Punto Città. Dal 10 maggio, l’ufficio Anagrafe di Punto Città a Corte Santa Maria (via Giovanni Maria Angioy, 15), resterà aperto al pubblico anche il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 17. Confermati gli orari della mattina: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30. Punto Città di Li punti è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17. Gli uffici di Tottubella invece sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.30.



Contrassegni disabili. Per le autorizzazioni al contrassegno disabili, gli uffici di via Carlo Felice 10/A ricevono il mercoledì, dalle 9 alle 11 per informazioni e consulenza (senza appuntamento); il mercoledì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17 su appuntamento. Al di fuori di questi orari, gli operatori sono contattabili telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 ai numeri 079 279264 – 041 – 966. Per informazioni è possibile contattare il centralino allo 079 279111 o l’ufficio Relazioni con il Pubblico via mail a urp@comune.sassari.it . Sul sito www.comune.sassari.it sono disponibili i modelli per le richieste, in cui sono indicati i documenti necessari, che potranno essere compilati e inviati all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.sassari.it o consegnati a mano al protocollo. Per ditte individuali, società e professionisti le richieste dovranno obbligatoriamente essere inviate via pec; i privati cittadini possono scegliere, ma è comunque consigliato l’uso della posta elettronica certificata. Inoltre, dal I luglio le domande relative al contrassegno disabili saranno inoltrate online, secondo modalità che saranno opportunamente dettagliate e rese note; sarà necessario essere dotati di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).