Successo del 1°Forum su Turismo Enogastronomico organizzato dal GAL Anglona Coros

Grande attenzione per il caso Pani di Sardegna, illustrato dal suo progenitore Tommaso Sussarello, event manager e esperto di turismo sostenibile, che ha puntato l’accento sul tema degli eventi legati all’enogastronomia e alle infinite potenzialità che ancora si possono sviluppare attorno a questo tema cosi apprezzato e condiviso da tutte le comunità. Dati e casistiche: attenzione anche ai numeri forniti da Letizia Marongiu, esperta di marketing territoriale che ha illustrato esempi concreti sul buon funzionamento di esperienze territoriali in luoghi a vocazione agricola come l’Ogliastra e il Mandrolisai, prendendo come esempio le “strade del Cannonau”. In chiusura un ottimo spunto di riflessione è stato fornito da Giuseppe Izza, ispettore di organismi di controllo di prodotti alimentari, che ha lanciato delle vere e proprie provocazioni sul modo di fare turismo oggi che deve fare ancora maturare: puntando sulla destagionalizzazione la Sardegna potrebbe essere la meta del turismo oleario, casario, panario: c’è fame di conoscenza e i sardi hanno un territorio ricchissimo di prodotti unici e di qualità. Durante i laboratori, che si sono protratti nel tardo pomeriggio, spazio all’innovazione, alle proposte e al confronto. Le lamentele, per altro giustificate dalle conseguenza del lungo periodo di emergenza sanitaria, hanno lasciato spazio alla voglia di ripartenza. Le imprese non partono da zero: sia a livello di iniziative che di collaborazioni, hanno fatto il loro percorso; ma è emerso che non riescono a curare tutto, sopratutto i rapporti di rete o la promozione. Hanno bisogno di una cabina di regia, un coordinamento di rete che oggi con il progetto AN.Co.R.A. è possibile concretizzare. Molte imprese hanno già attivato percorsi sensoriali legati al cibo e al vino: le visite in cantina, i laboratori del gusto con il coinvolgimento del visitatore, degustazioni legate ovviamente alla vendita dei prodotti. Azioni strategiche che funzionano e che hanno fatto crescere i produttori. Attraverso una strategia consapevole e condivisa il territorio può anch’esso crescere e sviluppare un ‘appetibilità straordinaria, partendo dalla conquista del palato, arrivando alla conquista dell’esperienza Sardegna. Le ricette ci sono, ora è il momento di scriverle in un disciplinare e creare l’offerta turistica integrata. “Preceduti da una fase di studio e analisi del contesto territoriale- evidenzia il Presidente Gianfranco Satta- gli incontri che in questo momento stiamo promuovendo nei nostri centri, costituiscono dei veri e propri laboratori di progettazione partecipata. Lo spirito propositivo raccolto dall'ascolto delle imprese nella prima tappa di Ittiri ci incoraggia per il proseguo del progetto e costituisce un ottimo punto di partenza per i prossimi forum. C'è consapevolezza e maturità nel tessuto imprenditoriale locale che la rete costituisca uno strumento indispensabile di sviluppo. Unitamente a questo, è stato altresì importante aver ricevuto l'apporto della componente pubblica, sindaci del territorio e rappresentanti del consiglio regionale hanno dimostrato con la loro presenza che difronte alla ricerca di un buon risultato sono possibili unità di intenti e condivisione.” L’importanza della rete è stata sottolineata anche dagli interventi della consigliera regionale Desirè Manca e del Presidente del consiglio regionale Michele Pais che sono intervenuti al forum. Il prossimo appuntamento con An.Co.R.A. si terrà a Perfugas il 16 maggio dove si parlerà di turismo culturale. Sui canali social del gal Anglona Coros è possibile visionare un reportage completo dell’evento. Le imprese o gli operatori di servizio che vogliono partecipare al prossimo incontro possono effettuare la pre-registrazione ai forum tematici tramite il seguente link: https://bit.ly/forum-ancora





. E’ partito nel migliore dei modi il 1° forum sul turismo organizzato dal Gal Anglona Coros a Ittiri. Nonostante il mal tempo, la sala del “Centro Arti e Mestieri” ha accolto oltre trenta imprese, quaranta imprenditori e aziende, supportati dai rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto far sentire la loro presenza a chi lavora e fa crescere l’ economia nel proprio paese. Il tessuto imprenditoriale di sei paesi del Coros e dodici dell’Anglona, si è riunito a Ittiri per raccontarsi, confrontarsi e iniziare a costruire quella rete che permetterà di strutturarsi e offrire al visitatore un’offerta esperienziale unica. L’incontro si è aperto con i saluti del Presidente del Gal Anglona Coros Gianfranco Satta che ha salutato i partecipanti e ha dato il benvenuto agli operatori del settore e alle imprese, insieme al padrone di casa il sindaco di Ittiri e vicepresidente del Gal Antonio Sau. Unanime il pensiero sulle ricchezze del territorio: Anglona e Coros fanno da cerniera al nord ovest e offrono un patrimonio materiale e immateriale inestimabile. La creazione della destinazione turistica è un passo doveroso per diventare appetibili nel mercato e per far conoscere la Sardegna, passando dal mare ed entrando nel cuore della sua identità. Il Progetto AN.Co.R.A. costruisce questo percorso. Il direttore del Gal Simone Campus è partito da qui per illustrare quelli che sono i prossimi passi da fare: un coordinamento di rete che abbia come cabina di regia il Gal e che possa guidare la nascita della DMO e della destinazione. Durante la giornata, spazio agli ospiti d’eccellenza che hanno illustrato la loro esperienza a partire da Giovanni Pattoneri, direttore Gal Del Ducato, che ha descritto le iniziative del suo territorio e il piano strategico adottato per valorizzare le risorse enogastronomiche come ad esempio la nascita del “Mito della malvasia”. Nelle realtà italiane turisticamente più evolute, spiega Pattoneri, i Gal sono il cuore pulsante delle destinazioni turistiche rurali che insistono sul connubio che lega il territorio alle sue eccellenze enogastronomiche.