SARDEGNA 8 MAGGIO 2022

Covid, in Sardegna altri 916 contagi. Tra le 3 vittime anche una donna di 54 anni

I dati dell'ultimo report della Regione indicano in Sardegna un incremento di 916 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 774 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5934 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (stesso dato di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 272 (+6).

26035 sono i casi di isolamento domiciliare (+107).

Si registrano 3 decessi: una donna di 54 anni, residente nella provincia di Sassari; un uomo di 68, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.