Il 9 maggio la "Giornata dell'Europa", le celebrazioni a Cagliari

Cagliari. Domani, lunedì 9 maggio, la Sardegna celebra la Giornata dell’Europa, a partire dalle ore 10, negli spazi della Manifattura Tabacchi (sala eventi) a Cagliari. L’iniziativa è promossa dall’Autorità di gestione del POR FESR Sardegna – Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna.



Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Fasolino (Assessore Programmazione Regione Sardegna), Massimo Temussi (Autorità di Gestione Por Fesr Sardegna – Dg CRP Regione Sardegna), Willibrordus Sluijters (Capo Unità DG Politica Regionale e Urbana – Commissione Europea) e Tiziana Putzolu (Consigliera di parità – Regione Autonoma della Sardegna), Giuseppe Chiellino (Giornalista de Il Sole24Ore), Marco Mari (Presidente Green Building Council Italia), Daniela Falconi ( Imprenditrice e sindaca di Fonni), Francesco Molica (Direttore delle Politiche Regionali alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime), Giorgio Martini (Autorità di Gestione Programma Nazionale JTF - Just Transition Fund), Raffaele Paciello (Head of Unit "Communication and Public Policies” della Fondazione Giacomo Brodolini), Francesca Raimondi (DG Regio – Commissione Europea) e lo scrittore Flavio Soriga.





IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DELL’EUROPA:

https://www.europedaysardegna.it/