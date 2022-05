A Sennori secondo appuntamento con“Un’Isola In Rete”:Eva Cantarella presenta“Gli inganni di Pandora"

Sennori. Prosegue domani 10 maggio a Sennori “Un’Isola In Rete”, con il secondo appuntamento nella Biblioteca comunale fra gli autori del festival culturale patrocinato dal Comune e il pubblico. Questa volta la protagonista dell’incontro sarà, dalle ore 19, Eva Cantarella, che dialogando con Rosanna Ortu presenterà il suo libro “Gli inganni di Pandora – L’origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica”. «Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di avere tenuto a battesimo, nei giorni scorsi, il primo appuntamento di Un’Isola In Rete, festival al quale siamo legati da diversi anni e al quale teniamo particolarmente. E siamo onorati che la seconda data sennorese, il primo incontro del festival con la professoressa Cantarella, si svolga proprio nella nostra biblioteca», dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura di Sennori, Elena Cornalis. La presentazione del libro di Cantarella sarà anche l’occasione per inaugurare la sezione di letteratura femminile della biblioteca comunale di Sennori: «Inaugurare una sezione dove le donne siano protagoniste attraverso i loro scritti o in opere che parlano di loro, è un evento che realizziamo anche grazie al grande impegno della consigliera alle Pari opportunità, Roberta Piredda. Si tratta di una novità fortemente voluta, per lanciare un messaggio e sensibilizzare le persone affinché si agisca consapevolmente per arginare il triste fenomeno della violenza di genere».



Giovedì scorso, sempre nei locali della Biblioteca comunale di Sennori il festival “Un’Isola In rete” 2022 ha debuttato con la presentazione del libro di Massimo Onofri, “Tutti a cena da don Mariano”. Secondo volume di una collana che l’editore Inschibboleth ha dedicato alle Opere di Massimo Onofri. Un pubblico di appassionati, tra i quali il neo costituito Circolo dei lettori della Biblioteca di Sennori, promosso dalla cooperativa Comes, ha seguito l’evento ed è intervenuto ponendo domande all’autore.



I prossimi incontri del festival Un’Isola In rete in programma a Sennori, nella Biblioteca comunale sono: venerdì 13 maggio, alle ore 19, Roberto Carnero presenta il suo libro “Morire per le idee”; venerdì 27 maggio 2022, ore 19, Piero Boitani presenta il suo libro “Vedere le Cose”; venerdì 3 giugno 2022, ore 17, Luca Doninelli presenta “Tre nuovi enigmi per l’insuperabile Wickson Alieni”; venerdì 10 giugno 2022, ore 19, Angela Guiso presenta il suo libro “Variazioni su Grazia”. Infine venerdì 17 giugno 2022, dalle ore 21.30 grande serata all’ex Cava di tufo con danza e poesia in collaborazione con la Compagnia Danza Estemporada, e tre autori che presenteranno i loro libri, tra reading e improvvisazioni: Davide Rondoni con “Cos’è la Natura? Chiedetelo ai Poeti”, Antonio Riccardi con “Ex voto. Tre sogni e un ruggito” e Rossella Pretto presenta il libro da lei curato di T.S. Eliot, “La terra desolata”, in occasione dei 100 anni dalla prima uscita.