Aou Sassari. La Vergine delle Grazie in visita ai reparti ospedalieri

Nell’ambito del mese mariano, il simulacro della Vergine delle Grazie sarà trasportato nei reparti del presidio ospedaliero dell’Aou di Sassari.



Il passaggio del simulacro è previsto per la giornata del 13 maggio.



A partire dalle ore 9,30 la statuetta della Vergine sarà accolta all’ingresso dell’ospedale civile, in Via Enrico de Nicola. Il simulacro quindi, trasportato dai cappellani ospedalieri e da un rappresentante della comunità francescana di Sassari, farà visita ai reparti di degenza.



Alle ore 15 prenderà il via la seconda parte della visita ospedaliera, questa volta nei reparti delle cliniche. La visita si concluderà nel reparto di Malattie infettive.