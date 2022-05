Olbia, al luna park Matherland domani biglietti a 1 euro

Il luna park Matherland domani martedì 10 maggio, proporrà i biglietti, di tutte le attrazioni, ad 1 euro. Il luna park Matherland che si trova a Olbia in via Figoni, sarà aperto dalle ore 16 alle ore 21.



“Grazie Olbia” è il titolo della manifestazione fortemente voluta dalla direzione del Matherland, uno dei luna park itineranti più grandi in Italia che da oltre settantanni fa tappa nel capoluogo gallurese nel periodo primaverile in concomitanza con la festa di San Simplicio.



E quest'anno il Matherland, il più grande luna park itinerante in Sardegna e tra i più grandi in Italia, si è fatto ancora più grande perché, per la prima volta in Sardegna, un luna park presenta ben 31 attrazioni su un'area di circa due ettari, Uno sforzo organizzativo della famiglia Marengo – Mattera – Bellucci.

A fianco dei classici autoscontro, disco volante, tappetto volante, montagne russe, giostra seggiolini, music bob, avengers, castello incantato, giochi per bambini vari e giochi a premio, nuovi giochi e dei graditi rientri come la il tagadà, la rana pazza, il music express, il barcone dei pirati.



Il luna park Matherland sosterà in via Figoni ad Olbia sino al prossimo 15 maggio.