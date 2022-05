Aeroporti della Sardegna: Alghero si conferma il migliore in percentuale anche a marzo

Assaeroporti ha pubblicato le statistiche del traffico aereo per il mese di marzo del 2022. Dopo la partenza sprint dell'aeroporto di Alghero registrata nei primi due mesi, il Riviera del Corallo mantiene le promesse anche per il mese di marzo. I dati che riportiamo sono parametrati rispetto al 2019, ultimo anno normale pre pandemia e pone lo scalo al vertice per incremento percentuale fra gli scali sardi.



Infine Olbia con 57.100 passeggeri (-14,8%) e 628 movimenti aerei di aviazione commerciale (cui si sommano 342 movimenti di aviazione generale/privati) segnando così un complessivo +44% rispetto al medesimo periodo 2019.





Entrando nel particolare: come già dettosegna il maggior incremento pecentuale (marzo 2022 su marzo 2019) sia per) che percommerciali di aerei 702 (cui sono da aggiungere +46 di aviazione generale/privati) per un complessivorispetto al medesimo periodo 2019.In termini assoluti prevale in Sardegna l'aeroporto diche nel periodo in esame contae 1892 movimenti di aviazione commerciale (cui si aggiungono i 219 di aviazione generale/privati) per un complessivo