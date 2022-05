In Gallura dal 7 al 9 ottobre la 10ª edizione della gara e il 2° Rally Terra Sarda Storico

Il secondo weekend di ottobre la Porto Cervo Racing organizza la 10ª edizione del Rally Terra Sarda valido come ultima prova del TER Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona ACI Sport. Al via anche la seconda edizione del Rally Terra Sarda Storico valido come ultima prova del TER Historic.

Calendario TER Series Tour European Rally 2022. 26-27 febbraio: Rally Terra Valle del Tevere (IT); 19-22 maggio: Rallye Antibes Côte d'Azur (FR); 2-4 giugno: Rallye du Chablais (CH); 24-25 giugno: Rally di Alba (IT); 11-13 agosto: Rally Georgia (GE); 3-4 settembre: Rali Bae Ceredigion (WALES/UK); 7-9 ottobre: Rally Terra Sarda (IT).













Rally, turismo e promozione della Sardegna. Il progetto sportivo della scuderia Porto Cervo Racing cresce di anno in anno e proietta la Sardegna motoristica a livello europeo con l'ingresso del “Rally Terra Sarda” nel TER Tour European Rally. La decima edizione della gara, in programma dal 7 al 9 ottobre, si svolgerà sempre in Gallura e sarà valida come ultima prova del TER, per la Coppa Rally di Zona ACI Sport e per il Campionato regionale Rally indetto dalla Delegazione Sardegna ACI Sport.Con la validità per il TER, il Rally Terra Sarda valorizzerà ancor di più la Sardegna con la promozione della gara e del territorio in tutti gli eventi validi per la Serie. Il Rally Terra Sarda 2022 avrà una risonanza internazionale, saranno unite le risorse della gara organizzata dalla Porto Cervo Racing con tutti gli altri eventi in Europa inseriti nel TER, la promozione sarà rafforzata, grazie alla presenza di propri stand in tutte le gare valide per la Serie. Sarà una vetrina che consentirà di promuovere il Rally Terra Sarda all’interno di ogni evento, condividendo la propria location, l'enogastronomia, la storia, la cultura, il territorio e le tradizioni.La partecipazione di equipaggi provenienti dall’Europa garantirà un indotto importante per il territorio, già contraddistinto dai numeri importanti delle precedenti edizioni del Rally Terra Sarda. Per tutti gli appassionati, lo staff della Scuderia sta organizzando pacchetti turistici all'interno del Rally e avere la possibilità, oltre a recarsi lungo le Prove Speciali, di assistere nella settimana dell’evento (e in quella prima e/o dopo) alle attività collaterali del Rally, e partecipare a viaggi mirati e concordati con gli enti e le aziende nelle splendide località del territorio della Sardegna, un vero e proprio tour di degustazioni, relax e scoperta delle bellezze dell'Isola.Da sottolineare che la Serie TER e le sue location sono promosse attraverso un'ampia copertura televisiva in tutto il mondo.Il 10° Rally Terra Sarda e il 2° Rally Terra Sarda Storico, organizzati dalla scuderia Porto Cervo Racing, presieduta da Mauro Atzei, oltre alla validità come ultimo round dell'importante serie internazionale che, per la prima volta, farà tappa in Sardegna, avranno ulteriori importanti validità. Il Rally Terra Sarda, anche quest'anno sarà valido come prova della Coppa Rally di Zona ACI Sport, per il Sardegna Rally Cup, per il Campionato Rally Delegazione Sardegna, per la Serie R Italian Trophy e per la Michelin Zone Rally Cup. Il 2° Rally Terra Sarda Storico sarà valido, oltre che come ultimo round del Tour European Rally Historic, anche come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna.Web e Social. Infine, nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “10° Rally Terra Sarda” e al “2° Rally Terra Sarda Storico”.