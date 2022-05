Nasce il marchio "Isola" per promuovere l'artigianato della Sardegna

Cagliari. Domani (giovedì 12 maggio), alle ore 10, nella sala riunioni dell’aeroporto di Cagliari, l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, terrà una conferenza stampa per presentare la nuova veste del marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna, costituito dalla dicitura Isola, e le iniziative per la sua promozione e valorizzazione. A seguire, l’assessore Chessa incontrerà i rappresentanti di Confartigianato, Cna, Casa Artigiani, Claai, Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, Sogaer, Geasar, Sogeaal, Federalberghi, Associazione Extra Alberghiero, Faita, Unioncamere, Cagliari calcio e Dinamo Sassari per presentare e condividere le linee di attività di valorizzazione e promozione del settore dell’artigianato artistico e tradizionale.