Sassari, Palazzo Ducale si colora di azzurro per la sclerosi tuberosa

In occasione della Giornata mondiale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa (TSC Global Awareness Day),l Comune di Sassari ha deciso di accogliere la richiesta dell’associazione Sclerosi Tuberosa - APS e illuminerà di azzurro Palazzo Ducale. L’Amministrazione ha scelto inoltre di pubblicare sul sito www.comune.sassari.it materiale divulgativo sulla patologia in modo che, oltre alla sensibilizzazione, si faccia anche informazione.La sclerosi tuberosa è una malattia genetica che interessa più organi tra cui il cervello, i reni, il cuore, la retina e i polmoni. È dovuta a un difetto nel controllo della proliferazione e differenziazione cellulare, tale per cui si sviluppano lesioni benigne multiple in diversi organi la cui funzione può alla fine risultare compromessa. I sintomi neurologici principali sono il ritardo mentale, l’epilessia, disturbi psichiatrici e problemi comportamentali.