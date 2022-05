Centrale del gas a Olbia: i cinque stelle chiedono un referendum consultivo

Pubblichiamo la nota inviataci dal capogruppo del M5s in Consiglio regionale Roberto Li Gioi con la quale ribadisce la propria contrarietà al progetto del deposito di gas a Olbia e rilancia la proposta di una consultazione popolare





“Se nel DPCM Energia per la Sardegna non è presente alcun riferimento alla città di Olbia come sede di un rigassificatore per la Sardegna. A chi conviene a questo punto la realizzazione del serbatoio Gnl nella nostra città? A chi conviene trasformare Olbia in una sede di bunkeraggio marittimo in cui fanno rifornimento le navi di tutto il Mediterraneo? A chi conviene sopportare lo smaltimento dell'anidride carbonica tramite torce in azione h24 come avviene nella raffineria di Sarroch?