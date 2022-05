Dinamo Sassari, Playoff 2022: pronti i biglietti per Gara 3

Sassari. Prezzi invariati e diritto di prelazione agli abbonati da mercoledì 11 a sabato 14 maggio. Vendita libera da lunedì 16



La Dinamo Banco di Sardegna si prepara ad affrontare per la decima volta nella sua storia i playoff: la Lega Basket LBA ha definito il calendario della serie dei quarti di finale che vedrà gli uomini di coach Piero Bucchi affrontare la Pallacanestro Brescia.



· Gara 1 – lunedì 16 maggio ore 20:45 Brescia – Dinamo Banco di Sardegna



· Gara 2 – mercoledì 18 maggio ore 20:30 Brescia -Dinamo Banco di Sardegna



· Gara 3 – venerdì 20 maggio ore 20:45 Dinamo Banco di Sardegna -Brescia



· Ev. Gara 4 domenica 22 maggio Dinamo Banco di Sardegna-Brescia



· Ev- Gara 5 martedì 24 maggio Brescia – Dinamo Banco di Sardegna



In vista di Gara 3, in scena al PalaSerradimigni venerdì 20 maggio 2022 alle ore 20:45, la società comunica le modalità di acquisto dei biglietti per assistere al match. Come di consueto la prelazione è riservata agli abbonati, che potranno esercitarla da mercoledì 11 a sabato 14 maggio presso la biglietteria dello Store, in via Pietro Nenni 2/22, e on line. La vendita libera aprirà lunedì 16 maggio: come di consueto prezzi invariati rispetto alla regular season.



Prelazione abbonati. A partire dalle 9:30 di mercoledì 11 maggio tutti gli abbonati per la stagione 2021-22 del campionato LBA potranno esercitare il diritto di prelazione - previa presentazione della tessera di abbonamento - e confermare il proprio posto acquistando il biglietto per Gara 3. Sarà possibile farlo presso il Dinamo Store di Via Nenni a Sassari oppure online su VIVATICKET. Il diritto di prelazione scadrà inderogabilmente alle ore 13 di sabato 14 maggio.



Prelazione abbonati ONLINE. Per poter esercitare la prelazione tramite il servizio di biglietteria elettronica, gli utenti dovranno registrarsi su VIVATICKET e, selezionando la voce prelazione, confermare il proprio posto di abbonamento inserendo il codice di RINNOVO ABB. presente sulla tessera (esempio: Rinnovo Abb.TLITE0500129215429) Dopo aver effettuato il pagamento (prezzi invariati ai quali si aggiunge solo una commissione di servizio al gestore esterno) si riceverà una e-mail di conferma all'indirizzo associato alla transazione, il biglietto digitale si potrà salvare sul proprio cellulare, potendolo esibire all’ingresso e sarà valido per accedere direttamente all'impianto di gioco. In alternativa potrà essere anche stampato in alta risoluzione



Vendita libera. La vendita libera inizierà alle ore 9:30 di lunedì 16 maggio al Dinamo Store di Via Nenni e in contemporanea online su VIVATICKET Il numero di tagliandi disponibili dipenderà dal numero di conferme da parte degli abbonati che avranno esercitato la prelazione.



Orari biglietteria. La biglietteria del Dinamo Store di via Nenni a Sassari sarà aperta da mercoledì 11 a venerdì 13 dalle ore 9.30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19.00. Sabato 14 maggio apertura mattutina dalle 9:30 alle 13. Da lunedì 16 a giovedì 19 gli orari saranno quelli consueti (9:30-13 e 16-19) mentre venerdì 20 -giorno di Gara 3- la biglietteria sarà aperta dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:30 fino all’inizio del match.



Eventuali aggiornamenti e novità saranno comunicati sul sito ufficiale dinamobasket.com e sui canali social ufficiali.



I prezzi. Prezzi invariati anche per i playoff 2022: gradinata C e D intero 17€ e ridotto under12 10€, distinti A e B intero 25€ e ridotto 14€, tribune laterali A e B intero 36€ e ridotto 22€, tribune centrali intero 50€ e ridotto 30€.



Tutti gli spettatori, all’interno del palazzetto, dovranno indossare una mascherina FFP2