Anas. Itinerario Sassari-Olbia: avviato il completamento delle pavimentazioni lungo il lotto 5

Sulla strada statale 729 “Sassari-Olbia” sono stati avviati i lavori di completamento delle pavimentazioni sul lotto 5, nel territorio comunale di Berchidda, in provincia di Sassari.Gli interventi avranno una durata di 10 giorni e riguardano la realizzazione dell’asfalto drenante lungo un tratto di circa 5 km della carreggiata in direzione Sassari e comprendono anche lo svincolo di Berchidda. Il traffico è deviato lungo la corsia di sorpasso, libera dai lavori. Saranno inoltre eseguiti piccoli interventi localizzati anche sulla carreggiata opposta, in direzione Olbia.