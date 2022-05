Il 14 maggio ai Giardini Pubblici di Ploaghe il "Defibrillation Day"

competenti all’emanazione dei decreti attuativi chiedendo anche alle Regioni l’eliminazione delle farraginose procedure burocratiche per la formazione all’uso del defibrillatore. Congiuntamente saranno realizzati spot televisivi e studi scientifici. La Pubblica Assistenza Croce Gialla, in questi anni, si è fortemente impegnata su questo tema attraverso il Progetto “a Ritmo di Cuore”, patrocinato dal comune di Ploaghe e cofinanziato anche quest’anno dalla Fondazione di Sardegna. L’obiettivo è quello di creare un territorio “cardioprotetto” nella comunità di Ploaghe attraverso l’installazione di vari defibrillatori in varie strutture pubbliche e provvedendo alla formazione degli operatori. Sono 5 in tutto gli apparecchi donati fino ad oggi, posizionati nelle strutture sportive e nell’istituto scolastico, ai quali si aggiungeranno altri 3 apparecchi che saranno donati nella stessa mattinata di sabato e posizionati all’interno del parco per tutti, dei giardini pubblici e sulla vettura di servizio della polizia municipale di Ploaghe. Per l'importanza dell'evento, l'invito è stato esteso anche ai docenti, genitori, alunni, responsabili e collaboratori dell'Istituto Comprensivo "S. Satta A. Fais" di Ploaghe.

















Sabato 14 maggio i volontari e le volontarie della P.A. Croce Gialla Ploaghe saranno ai Giardini Pubblici dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per il Defibrillation Day, la giornata nazionale per sensibilizzare la popolazione alla defibrillazione precoce, frutto del progetto FACILE DAE, con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane. 3 mosse per salvare una vita. Un evento nazionale per promuovere la cultura della defibrillazioneprecoce, partendo dall’esperienza di volontarie e volontari e dal radicamento territoriale delle pubbliche assistenze Anpas. Volontari e istituzioni in piazza per far comprendere a tutti la semplicità e l’importanza dell’uso precoce del defibrillatore per salvare vite umane attraverso la realizzazione di azioni congiunte informative con materiali didattici condivisi, con l'uso di piattaforme digitali e la formazione di istruttori/formatori nazionali.Un percorso condiviso. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione di Anpas, con l’associazione Progetto VITA-ODV e con IRC Comunità-APS con le quali lo scorso 28 febbraio è stato sottoscritto un protocollo di intesa per il progetto FACILEDAE. Le organizzazioni, che si sono impegnate a far promulgare dal Parlamento la recente Legge 116/2021, che rende possibile l’utilizzo del defibrillatore a tutti i cittadini senza alcuna responsabilità e senza l’obbligo di una certificazione a seguito di un corso specifico, solleciteranno i Ministeri