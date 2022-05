Festival del Mediterraneo 2022: domenica 15 maggio primo evento ad Alghero

Aurelio e Paolo Pollice si sono diplomati in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici nazionali, importanti, per la loro formazione musicale sono stati gli incontri con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane per prestigiose società tra cui, Milano Serate musicali, Napoli Associazione Scarlatti, Palermo Amici della Musica, ed in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. e Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca e registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, e Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini. Insegnano Pianoforte presso il Conservatorio di Vibo Valentia dove svolgono un’intensa ed appassionata attività didattica. Tengono corsi e master classes in Italia e all’estero (Bulgaria, Romania ed Ungheria) con allievi vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali.













Ritorna “Il Festival del Mediterraneo - Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna”, con un ricco calendario di eventi e concerti che coinvolgeranno il pubblico fino a novembre inoltrato. Cuore della kermesse, organizzata e promossa ancora una volta dall’associazione Arte in Musica, saranno gli appuntamenti musicali della Rassegna Internazionale Organistica, giunta alla XXII edizione e unica in Sardegna dedicata all’organo con tappe in diverse località, da Sassari ad Alghero, da Lanusei ad Ozieri, da Aggius a Galtellì e Orosei, a cui si aggiungeranno serate nella Penisola. Il Festival comprenderà anche i concerti “Riviera del Corallo”, mentre per le ultime settimane dell’anno è già programmata la riproposizione dell’evento della tradizione catalana “El Senyal del Judici”. La Rassegna Organistica è inoltre partner di altre kermesse, come il “Festival Internazionale Organistico Lucio Tummeacciu”, che ha preso il via il 7 maggio ad Arzachena, e i concerti “Meditazioni musicali”, che lo scorso 30 aprile hanno esordito a Como.Il Festival del Mediterraneo vede confermata la fiducia delle istituzioni, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari - Progetto Salude&Trigu, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.Si inizia domenica prossima 15 maggio, nel Duomo di Alghero, dove alle 19,30 il concerto “Le donne di Puccini…” del prestigioso duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice aprirà il calendario del Festival, per un appuntamento nell’ambito degli eventi “Riviera del Corallo”. Saranno eseguite trascrizioni di celebri arie tratte dalle opere di Giacomo Puccini “Tosca”, “La Boheme”, “Madama Butterfly”, “Turandot” e “Manon Lescaut”, musiche immortali conosciute in tutto il mondo. Vincitori di importanti concorsi pianistici, Aurelio e Paolo Pollice svolgono un’intensa attività concertistica in tutta Europa e insegnano nel Conservatorio di Vibo Valentia, oltre a tenere corsi e master classes in Italia ed all’estero.Il secondo evento del Festival è in programma a Sassari venerdì 3 giugno nella basilica del Sacro Cuore con il primo concerto della Rassegna Internazionale Organistica, una serata dedicata alle composizioni di Marco Enrico Bossi. Protagonisti l’organista Andrea Macinanti e la Corale Vivaldi diretta da Daniele Manca.Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 3391470080. Saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti covid.Concerto del 15 maggio