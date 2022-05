Sassari. Scuola “Maestrale”, Professor Ricciardi domani in videoconferenza alla Promocamera

Sassari. “Il vaccino per tutti, eliminare il divario tra Paesi ricchi e poveri del mondo” è il tema della lezione che terrà domani venerdì 13 maggio Professor Walter Ricciardi, Presidente del Comitato Scientifico Fondazione Italia in Salute e consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, nell’ambito della scuola “Progetto Città”. L’incontro si terrà eccezionalmente a Sassari nella sala di Promocamera con inizio alle 17.30. Nella prima parte dell’incontro, Daniela Scano, caporedattrice della Nuova Sardegna, entrerà nel vivo della redazione del giornale e risponderà alle domande e agli interrogativi in particolare dei giovani studenti. Alle 18.30 ci sarà invece il collegamento nel nuovo megawall della Promocamera con Professor Ricciardi. L’incontro servirà anche a discutere sulla sua recente proposta di una campagna vaccinale estensiva in tutto il mondo. Sarà l’occasione per parlare della risposta data dal servizio sanitario nazionale alla pandemia. “Tutte le forze politiche sono d’accordo nel mantenere il Sistema Sanitario Nazionale ma c’è una incapacità nel prendere tempestivamente le misure necessarie per renderlo competitivo”. La scuola dell’associazione maestrale è finanziata dalla Fondazione di Sardegna.